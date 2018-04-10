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Spor

Gençlerbirliği taraftarından, Galatasaraylılara saldırı!

Başkent'in göbeğinde insanlara yumruk attılar

10 Nisan 2018 15:40

Bir grup Gençlerbirliği atkılı kişiler, dün oynanan Galatasaray maçı öncesi takımlarını desteklemek için Ankara'ya gelen sarı-kırmızılı taraftarlara saldırdı.

DHA'da yer alan habere göre; mücadeleyi tribünden izlemek üzere Ankara 19 Mayıs Stadı'na doğru münferit şekilde yürüyen sarı-kırmızılı taraftarlara yumruk atıp, peşlerinden kovaladılar. Neye uğradığını şaşıran Galatasaraylı taraftarlar, olay yerinden hemen uzaklaşmayı tercih ettiler.

Sarı-kırmızılı taraftarların bu saldırıya karşılık vermekten çekinmesine rağmen, Gençlerbirliği taraftarı olduğu görülen bu kişiler, Başkent'in göbeğinde sporun ruhuna yakışmayan korku dolu anlara sahne oldular.

Bu arada Gençlerbirliği atkılı kişiler, Galatasaraylılara yaptıkları saldırıları da video kaydına aldılar.

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