Gençlerbirliği, Süper Lig'e kenetlendi

Başkent ekibi 8\'de 8\'le ilerliyor

Fatih UZUNER - İSTANBUL, (DHA)

Geçen sene onursal başkan merhum İlhan Cavcav\'ın adının verildiği sezonda ligi 17\'nci sırada tamamlayarak bir alt lig olan Spor Toto 1\'inci Lig\'in yolunu tutan Gençlerbirliği, bu sezon 8\'de 8 yaparak tekrar Süper Lig\'e geri dönmek için kenetlendi.

Süper Lig\'de kötü geçen dönemin ardından yeni sezonda 1\'inci Lig\'de şampiyonluk hedefiyle başlayan kırmızı siyahlılar, topladığı 24 puanla en yakın rakibi Boluspor\'un önünde zirvede yer alıyor.

Sezon başında Ümit Özat\'tan boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri\'yi getiren Ankara temsilcisi 1\'inci Lig serüvenine dolu dizgin başladı. Bu sezon oynadığı 8 maçta henüz mağlubiyeti ve beraberliği bulunmayan Gençlerbirliği, sırasıyla Hatayspor, Altınordu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Elazığspor, Ümraniyespor, Afjet Afyonspor ve Altay ile karşılaştı. Başkent temsilcisi rakip fileleri 16 kez havandırırken kalesinde sadece 2 gol gördü.

Lig\'de atılan 16 gole 3\'er golle Mert Nobre, Bekir Yılmaz ve Nadir Çiftçi, 2 golle Stephene Sessegnon ile Alper Uludağ ve 1\'er golle Jailton Paraiba, Ahmet İlhan Özek ile kaptan Selçuk Şahin katkıda bulundu.

Ayrıca Altay maçından önce oynadığı son 4 maçının ilk yarılarını golsüz tamamlayan kırmızı siyahlılar, galibiyete ikinci yarıda ulaştılar.

