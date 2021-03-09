Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi bitti

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Şubat ayında takımın başına geçen 51 yaşındaki teknik direktörle yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz'' denildi.

1 Şubat'ta takımın başına geçen Altıparmak'ın başkent ekibindeki serüveni yalnızca 38 gün sürdü. Bu süreçte Gençlerbirliği ligde oynadığı 6 maçtan galibiyet çıkaramazken 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Gençlerbirliği 27 maçta topladığı 21 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

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