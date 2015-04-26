Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor fırsat tepti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Başkent temsilcisinin golünü 70. dakikada Tomic atarken bordo mavili ekibe beraberliği getiren golü 90. dakikada Medjani kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Bu beraberlikle Trabzonspor puanını 47'ye Gençlerbirliği ise 36'ya çıkarttı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası karşılıklı ataklarla geçilince iki takım da soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıya daha tempolu başlayan Trabzonspor rakip kalede golü arasa da bir türlü sonuca gidemedi. Başkent ekibinde Doğa 67. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 10 kişi kalan Gençlerbirliği 70. dakikada Nemanja Tomic'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken Trabzonspor son dakikada bulduğu golle 1 puana uzandı. Bordo-mavililerde 90. dakikada sahneye çıkan Carl Medjani skoru belirledi: 1-1

Mücadelenin kalan dakikalarında başla gol olmayınca 90 dakika 1-1 sona erdi.