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Spor

Gençlerbirliği, Florentin Pogba'yı kadrosuna kattı

ANKARA,(DHA) Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, devre arası transfer döneminde Florentin Pogba ile 1

31 Ocak 2018 22:31

ANKARA,(DHA)

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, devre arası transfer döneminde Florentin Pogba ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, transferin son gününde Saint-Étienne\'den Florentin Pogba\'yı kadrosuna kattı. 
Kırmızı-Siyahlı ekip, 27 yaşındaki stoper ile 1,5 yıllık anlaşmaya sözleşme imzaladı. Gine doğumlu oyuncu daha önce Celta ve Sedan kulüplerinin formasını da giydi ve 3 kez Fransa U20 Milli Takımı, 20 kez de Gine A Milli Takımında şans buldu.

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