Gençlerbirliği destek bekliyor: 3,5 yılda kulüp 100 milyon lira borçlu hale geldi, transfer yasağı konuldu

T24 Ankara

Ankara’nın köklü kulüplerinden olan ve uzun yıllar “borcu olmayan tek takım” olarak anılan Gençlerbirliği, ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Kulübün uzun yıllar başkanlığını yapan İlhan Cavcav’dan sonra başkanlığa seçilen oğlunun döneminde ilk kez borçlanan Gençlerbirliği’ne transfer yasağı konuldu. Yeni yönetim, 100 milyon lirayı bulan borç nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelerden ve başkentin önde gelen isimlerinden umduğu desteği bulamayan Gençlerbirliği’ni, mali darboğazdan çıkamaması halinde daha da zor günler bekliyor.

1923’te kurulan Gençlerbirliği, tarihindeki en zorlu dönemlerden birinden geçiyor. Uzun yıllar İlhan Cavcav başkanlığında yönetilen kulüp, o yıllarda, “borcu olmayan tek takım” olarak anılıyordu. Cavcav’ın ölümü, o dönemki yönetimden önde gelen bazı isimlerin de ayrılmasının ardından kulüp sıkıntılı bir sürece girdi.

Cavcav’ın oğlu Murat Cavcav, babasının ölümünden sonra kulübün başkanlığına seçildi. Ancak bu şekilde geçen 3,5 yılda Gençlerbirliği, hem kasasındaki parasını kaybetti hem de borçlandı.

100 milyon lirayı buldu

İlhan Cavcav döneminde uzun süre yönetimde görev alan Niyazi Akdaş, Haziran 2021’de başkanlığa seçildi. Yeni yönetim, İlhan Cavcav’ın vefatından hemen önce kulübün kasasında bulunan yaklaşık 70 milyon liranın harcandığını, kulübün transferlerle aşırı borçlandığını tespit etti.

Futbol Federasyonu’ndan, belediyelerden ve Ankaralı iş insanlarından umduğu, söz verilen destekleri alamayan Gençlerbirliği’ne transfer yasağı konuldu.

Kadrodaki futbolcuların ücretlerini ödemesine rağmen, daha önce transfer edilen ve takımdan ayrılan futbolculara ve takımlara borçlarını ödeyemeyen kulüp, çok dar bir kadroyla mücadelesini TFF 1. Lig’de sürdürüyor.

Kulübün mevcut borçlarının ise vergi borçlarıyla birlikte 100 milyon lirayı bulduğu söyleniyor. Gençlerbirliği kaynakları, kulübün öz kaynaklarıyla bu borcun ödenemeyeceğini, destek gelmemesi halinde kendilerini daha sıkıntılı günlerin beklediğini söyledi.