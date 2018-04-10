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Spor

Gençlerbirliği büyüklerin kabusu oldu

Şampiyonluk yarışına Gençlerbirliği damgası  İbrahim ALİOĞLU/İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta sonunda ligin ilk 5 sırasındaki takımlardan 12 puan alan Gençlerbirliği, şampiyonluk yarışına yön veren ekiplerden biri oldu

10 Nisan 2018 13:04

Şampiyonluk yarışına Gençlerbirliği damgası 

İbrahim ALİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci hafta sonunda ligin ilk 5 sırasındaki takımlardan 12 puan alan Gençlerbirliği, şampiyonluk yarışına yön veren ekiplerden biri oldu.
Dün oynanan haftanın son maçında 90+2\'nci dakikada Alper Uludağ\'ın kaydettiği golle Galatasaray\'ı liderlikten eden Gençlerbirliği, bu sezon evinde oynadığı mücadelelerde ligin ilk 5 sırasında yer alan takımlardan sadece Fenerbahçe\'ye mağlup oldu. Ligin 3\'üncü haftasında Ankara\'da Fenerbahçe\'ye 2-1 yenilen kırmızı siyahlı takım, 6\'ncı haftada Medipol Başakşehir\'i 1-0, 8\'inci haftada ise Beşiktaş\'ı 2-1 mağlup ederek eli boş gönderdi. 21\'inci haftada Trabzonspor\'u Ankara\'da ağırlayan Gençlerbirliği, 0-0\'lık eşitlikle bordo mavili rakibine de çelme takmayı başardı. 
DIŞARIDA DA BİLEĞİ KOLAY BÜKÜLMÜYOR
Ayrıca Gençlerbirliği, 23\'üncü haftada İstanbul deplasmanında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve rakibine bu sezon iki maçta da mağlup olmadı. Başkent ekibi 20\'nci haftada ise evinde mağlup olduğu Fenerbahçe ile ligin 2\'nci yarısında deplasmanda 2-2 berabere kaldı. 
ŞAMPİYONLUK YARIŞINA GENÇLERBİRLİĞİ DAMGASI 
Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftası sonunda 30 puanla düşme hattının hemen üstünde 15\'inci sırada yer alan Gençlerbirliği, 12 puanını ligin ilk 5 sırasındaki ekiplerden kazandı. Ankara temsilcisi, Medipol Başakşehir\'den 4, Trabzonspor\'dan 1, Beşiktaş\'tan 3, Fenerbahçe\'den 1 ve Galatasaray\'dan 3 puan almayı başardı.

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