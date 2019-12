-Gençlerbirliği: 0 Fenerbahçe:0 ANKARA (A.A) - 25.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın 2. yarısına da takımlar ilk yarıdaki oyun karakterleriyle başladılar; Fenerbahçe her atakta Alex'i ararken, Gençlerbirliği kaptığı topları hızla ceza alından gol bölgesine taşımaya çalıştı. Her iki takım da kapanan rakip defansı yan toplarla açmaya çalışırken, bunun sonucunda ikinci yarının ilk 15 dakikası pozisyon açısından oldukça ''fakir'' geçti. Maçın 60. dakikasından sonra Oktay'ın girişiyle Gençlerbirliği, oyunu daha çok Fenerbahçe ceza alanı yakınında oynamaya ve pozisyon üretmeye başladı. Fenerbahçe ise kırmızı-siyahlı futbolcuların Alex'i iyi kontrol etmesi nedeniyle gol bölgesine topu taşıyamadı. Sürekli yana oynanan paslar sonucunda yapılan ortalarda Semih ile gol bulmaya çalışan Fenerbahçe'ye Aykut ve Kulusic izin vermedi. Sarı lacivertliler, bu yarıdaki en tehlikeli ataklarını 84. dakikada oyuna giren Stoch ile üretebildi. 63. dakikada Hurşut'un sağ taraftan ceza alanına gönderdiği topa uzak direkte Bilica dokunarak, kornere attı ve golü engelledi. 65. dakikada Soner'in Fenerbahçe ceza alanının solundan yaptığı ortada Aykut topa kafayla vurdu. Kaleci Volkan, meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti. 71. dakikada Azofeifa'nın ceza alanına paralel giden sert şutunda meşin yuvarlağa Tum, uygun durumda kötü vurdu. Topla yeniden buluşan Azofeifa, meşin yuvarlağı Fenerbahçe ceza alanına tekrar gönderdi. Tum, topu uygun durumdaki Mehmet Sedef'e çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı Yobo, kafayla tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı. 74. dakikada Azofeifa'nın ceza alanı çizgisi üzerinden attığı sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu yine Gençlerbirliği oyuncuları kaptı. Tekrar ceza alanına gönderilen topla Oktay buluştu. Bu futbolcunun Fenerbahçe defans oyuncularından sıyrıldıktan sonra yakın mesafeden vuruşunda topu kaleci Volkan, yumruklayarak uzaklaştırdı. 86. dakikada Alex'ten aldığı pasla Gençlerbirliği kalecisi Ramazan ile karşı karşıya kalan Stoch'un vuruşunda Ramazan golü ayağıyla engelledi. 88. dakikada sağdan Stoch'un ortasında filelere yönelen topu kaleci Ramazan, direğin üstünden kornere tokatladı. Son yarım saati izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşatan karşılaşma, golsüz sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Halis Özkahya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Selçuk Kaya xx Gençlerbirliği: Ramazan xx, Cem Can xxx, Kulusic xxx, Aykut xxx, Mehmet Sedef xx, Hurşut x (Dk. 83 Mununga ?) Özgür xx, Azofeifa xx, Erdal x (Dk. 63 Oktay x), Soner xx (Dk. 90+2 Zec ?), Tum xx Fenerbahçe: Volkan xx, Gökhan xx, Bilica xxx, Yobo xxx, Ziegler xx, Özer xx (Dk. 75 Semih x), Selçuk x, Emre x, Caner xx (Dk. 65 Uğur x), Alex x, Bienvenu x (Dk. 84 Stoch xx) Sarı kart: Dk. 61 Bienvenu (Fenerbahçe)