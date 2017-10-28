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Spor

Gençlerbirliği: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1

ANKARA / DHA (FOTOĞRAFLI) Stat: Ankara 19 Mayıs Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Erdem Bayık Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, N'Diaye, Uğur Çiftçi, Ahmet İlhan Özek (Dk

28 Ekim 2017 19:21

ANKARA / DHA (FOTOĞRAFLI)

Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Erdem Bayık
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, N\'Diaye, Uğur Çiftçi, Ahmet İlhan Özek (Dk. 78 Manu), Zeki Yavru, Scekic, Khalili (Dk. 85 Dialo), Serdar Özkan (Dk. 88 Skuletic), Muric
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Pereira (Dk. 90 Mustafa Batuhan Altıntaş), Barazite (Dk. 72 Turgut Doğan Şahin), Murat Yıldırım, Diallo, Adem Büyük (Dk. 83 Murat Akça), Boutaib
Gol: Dk. 68 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 76 Zeki Yavru (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 21 Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 42 Murat Yıldırım, Dk. 76 Sadık Çiftpınar, Dk. 90 Ertaç Özbir, Dk. 90+1 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

Süper Lig\'in 10. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği\'ni 1-0 yendi.

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