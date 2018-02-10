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Spor

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

ANKARA,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Gençlerbirliği'nin konuğu Trabzonspor olacak

10 Şubat 2018 18:12

ANKARA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 21\'inci haftasında Gençlerbirliği\'nin konuğu Trabzonspor olacak. Ankara 19 Mayıs Stadyumu\'nda saat 16.00\'da başlayacak olan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy\'un yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken yapacak.
İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler şöyle:
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, - Ahmet Oğuz, Claro, Palitevich, Pogba, Uğur Çiftçi, Scekic, Khalili, Milinkovic, Sessengon, Skuletic.
TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, - Kamil Ahmet, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Bero, Rodallega.

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