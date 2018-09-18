Gençlerbirliği - Tetiş Yapı Elazığspor maçının ardından

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA) - Eskişehir\'de oynanan ve Gençlerbirliği\'nin Tetiş Yapı Elazığspor\'u 3-1 yendiği maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri sahalarının bakımda olması nedeniyle karşılaşmayı Eskişehir\'de oynadıklarını belirtti. Sözeri şöyle konuştu: \"Çok güzel bir statta, futbol şehrinde maç oynadık. Bu bize mutluluk verdi. Bu yüzden Eskişehirspor Kulübü\'ne teşekkür ediyoruz, bizi misafir ettikleri için. İnşallah kardeş takım olmanın temellerini atmanın bir başlangıcı olur. Maçın zor olacağını biliyorduk. Rahmetullah, umut vaadeden genç bir oyuncumuz. Rakibimiz ligin iyi isimlerinden kurulu tecrübeli bir takım. Son 4 maçın 3’ünü kaybetmiş. Bugün de çok iyi müdafaa yaptılar. Kapalı defansları açmak biraz zor olur. Golü bulduktan sonra işimizin rahat olacağını öngörüyorduk. Öyle de oldu. 3-0’dan sonra o golü yememeliydik. Çünkü yarın bir golün bile çok önemli olduğunu sezon sonunda göreceğiz. Oyuncuları kutluyorum ve buraya kadar gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. 5\'te 5 yaptık, kayıpsız gidiyoruz, ama oyun kalitemizi biraz daha yukarı çekmemiz lazım o da bir gerçek. Hala istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Oyun olarak tam memnun olmasam da hedefe kitlenen bir oyuncu grubumuz var. Bu maçı unutup önümüzdeki maça bakacağız.\"

Erkan Sözeri bir soru üzerine, \"Saha şartları el verirse, Osmanlı Stadyumu\'nun şartları el verirse tabii ki orada oynamak isteriz. Seyircimizin, taraftarımızın önünde oynamak isteriz. Ama el vermezse Eryaman Stadı bitene kadar burada oynayabiliriz. Bunu süreç belirleyecek\" dedi.

Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak ise şöyle konuştu: \"Maç öncesinde maça çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Gençlerbirliği\'nin neler yapabileceğini, iyi bir takımla oynadığımızı, iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu biliyorduk. Bu manada istediğimiz taktik anlayışıyla 60 dakikaya yakın çok iyi işler yaptık. Hatta pozisyonlar da bulduk. Hiç pozisyon vermeden gol yedik. Gençlerbirliği\'ni tebrik ediyorum galibiyetten dolayı. Ama ilk yarı başka bir maç oynandı. Hakem tarafından ikinci yarı anlamsız bir şekilde verip vermediği faullerle ilgili dördüncü hakeme \'Neden vermiyor bu faulü, önünüzdeki bir pozisyondu\' dedim. Sonra bizim ceza sahasında anlamsız iki faul, maçın değişmesine neden oldu. İlk yarı çok iyi maç yönettiğini düşünüyorum hakemin. Ama ikinci yarı farklı bir şeyleri vardı, anlamsız bir şekilde. Biz doğru oyun oynadık. Pozisyonlar da ürettik. Ama istediğimiz, beklediğimiz sonuç bu değildi\" diye konuştu.

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