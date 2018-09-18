Gençlerbirliği - Tetiş Yapı Elazığspor: 3-1

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA)

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Sinan Dereci (xxx), Muhammet Yumak (xxx), Cemal Alpay (xxx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan (xxx) - Ahmet Oğuz (xxx), Alper Uludağ (xxx), Luccas Claro (xxx), Yıldırım Mert Çetin (xxx), Rahmetullah (xx) (Dk. 46 Selçuk Şahin xx), Yasin Pehlivan (xxx), Bekir Yılmaz (xxx) (Dk. 68 Escobar Baruffi xx), Ahmet İlhan Özek (xxx), Da Silva (xxx), Mert Nobre (xxx) (Dk. 80 Nadir Çiftçi)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Soner (xx), Adem (xx) (Dk. 71 Onur xx), Mehmet Yiğit (xx), Orhan (xx), Fatih Serkan (xxx), Kadir Taşoğlu (xx) (Dk. 59 Bagayoko xx), Kadir Bekmezci (xx) (Dk. 82 Eren) Bjarnason (xx), Tatos (xx), Emre Öztürk (xx), Ahmet Aras (xx)

GOLLER: Dk. 56 Mert Nobre, Dk. 67 Alper Uludağ, Dk. 77 Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği) - Dk. 87 Ahmet Aras (Tetiş Yapı Elazığspor).

SARI KARTLAR: Ahmet Oğuz, Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği) - Bjarnason (Tetiş Yapı Elazığspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Gençlerbirliği, sahasının onarımda olması nedeniyle Eskişehir\'de konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor\'u 3-1 yendi.

10\'uncu dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Da Silva sol çaprazdan sert vurdu, top yandan auta gitti.

56\'ncı dakika Da Silva\'nın ortasında Mert Nobre kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

67\'nci dakikada Alper Uludağ defansı çalımlayarak ceza alanına girdi, vuruşunda top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 2-0.

77\'nci dakikada Da Silva\'nın sağdan ortasında Ahmet İlhan Özek topu kaleye gönderdi: 3-0.

87\'nci dakikada gelişen Elazığspor atağında Ahmet Aras takımının golünü kaydetti: 3-1.

Karşılaşma Gençlerbirliği\'nin 3-1 galibiyeti ile sona erdi.

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