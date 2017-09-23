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Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir maçının ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bakkal: ''Oyuncularımı tebrik ediyorum Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: ''Beklemediğimiz bir mağlubiyet" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Medipol Başakşehir'i 1 - 0 mağlup ettikleri maçın ar

23 Eylül 2017 22:59

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bakkal: \'\'Oyuncularımı tebrik ediyorum

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: \'\'Beklemediğimiz bir mağlubiyet\"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Medipol Başakşehir\'i 1 - 0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında konuştu.
Bakkal\'ın açıklamaları şöyle;
\'\'Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiaya hayırlı olsun. Kırılgan bir dönemde önemli bir maç kazandık. Takımın bir şeyler yapma isteği hep oldu. Göztepe maçındaki ikinci devredeki çıkış, son dakikada 6 oyuncunun atağa gitmesi. Kalecimiz Hopf\'a top gelmedi. Oyunu biraz daha açık oynasaydık, rakibin çok önemli oyuncuları vardı. Taraftarlar inanılmaz derecede destek verdi. Gençlerbirliği önemli bir kulüp ve sadece bir galibiyet aldık. Bu galibiyetin ardından moralle devam edeceğiz. Maç kazanıp özgüven geldikçe önemli işler yapacağımıza inanıyorum\'\' diye konuştu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR CEPHESİ
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, Gençlerbirliği önünde bekledikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi. Avcı, maçtan sonra yaptığı açıklamada, oyun ve oyuncu kalitelerinin iyi olduğunu belirterek, \"Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Bu tür statların zeminlerinde oyunun kalitesini bir türlü yükseltemiyoruz\" dedi.
Gençlerbirliği\'nin fiziksel anlamda kendilerinden daha fazla koştuğunu anlatan Avcı, \"Futbolda savunmayı doğru yapmak lazım. Gençlerbirliği bizden daha çok koştu. Ancak pozisyon üretemedi. Oyun üstünlüğü bizde olmasına rağmen biz de az pozisyon ürettik. Rakip galibiyeti düşünmezken, bireysel hatadan yediğimiz golle yenildik. Futbolda her anı doğru yaşayacaksın\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Maç sonu açıklamalar
- Detaylar

HABER - KAMERA: ERCAN ATA - ANKARA / DHA

23.09.2017 - Haber Kodu : 170923179

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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