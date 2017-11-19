Gençlerbirliği - Kayserispor: 1-2

Ercan ATA-ANKARA-DHA

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Fırat Aydunus (xx), Serkan Ok (xx), Aleks Taşcıoğlu (xx)

Gençlerbirliği: Hopf (x), Ahmet (xx), Uğur (xxx), Mert (xx), N\'Diaye (x), Ahmet İlhan (xx),(76.dk Elvıs Manu) (x), Scekic (x), Issah (xx),( 61.(Dialo Samba) (x), Khalili (xx), (61.dk Vedat Muriç) (xx), Skuletic (xx), (xx), Jailton Praiba (xxx)

Kayserispor: Muhammer Yıldırım (xxx), Tiago Lopes (xx), (46.dk Crıstian) (xx), Oleksandr Kucher (xx), Kana-Biyik (xx), Atila Turan (xx), (46.dk Nikola Stojılkovıç) (xx), Şamil Çinaz (xx), Güray Vural (xx), Fernando Boldrin (xx), Stephane Badji (xx), Umut Bulut (xxx), Ryan Mendes (xx)(74. dk Levent Gülen) (x),

Sarı Kartlar: Tiago Lopes, Muhammer Yıldırım, Fernando Boldrin, (Kayserispor)

Goller: 28.dk Umut Bulut, 58.dk Fernando Boldrin, (Kayserispor) 33.Dk Jailton Praiba, (Gençlerbirliği)

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 12\'inci hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Kayserispor\'u konuk etti. Karşılaşmayı Kayserispor, 28. dakikada Umut Bulut ve 58.dakikada Fernando Boldrin\'in attığı gollerle 2-1 kazandı

1\'inci dakikada Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Sol taraftan Uğur\'un ortasına kale içinde Jailton\'un kafa vuruşu kale yerine auta çıktı.

8\'inci dakikada Skuletic Sol taraftan ceza sahasına girmeden çektiği şut, kaleci Muammer\'in kontrolünde auta çıktı.

15\'inci dakikada Lopes\'in ortası savunmadan döndü. Dönen topa Kana-Bıyık\'ın şutu üsten auta çıktı.

28\'inci dakikada Güray\'ın ortasına arka direkte boş pozisyonda olan Umut\'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

31\'inci dakikada Jailton kafa ile topu ceza sahasına gönderdi. Scekic ve kaleci Muammer topa yükseldi. Top ağlara gitti ancak Fırat Aydınus faul gerekçesiyle golü iptal etti.

33\'üncü dakikada sol taraftan Uğur\'un ortasına yükselen Jailton, kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-1

41\'inci dakikada Oleksandr\'ın şutu ağlara giderken son anda Mert çizgi üzerinden topu çıkardı.

47\'inci dakikada Badji yaklaşık 30 metreden çektiği şutu Hopf 90\'dan kornere çeldi.

55\'inci dakikada Kahalili\'nin kullandığı serbest vuruşta, Mert\'in kafa vuruşunu kaleci Muammer son anda kontrol etti.

58\'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Fernando Boldrin, direk kaleye vurdu. Hopf\'un ellerine çarpan top ağlarla buluştu. 1-2

67\'inci dakikada Crıstian\'ın şutu kaleci Hopf\'tan sekti. Hopf Umut Bulut\'tan önce iki hamlede topu kontrol etti.

68\'inci dakikada ceza sahası dışından Nıkola\'nın sert şutunu kaleci Hopf son anda kornere çeldi.

72\'inci dakikada Uğur\'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Muammer, Vedat\'tan önce topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı.



