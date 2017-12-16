Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçının ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: \"Beraberliklerin değeri ilerleyen haftalarda anlaşılacaktır\"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: \"Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçı kazanarak üst sıraları zorlamaya çalışacağız\"

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) -

Süper Lig\'in 16\'ncı haftasındasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, \"İkinci yarı istediğimiz gibi oynadık. Futbolcularım çok iyi mücadele etti, memnunum\" dedi.

Özat, 3 haftadır gelişme olduğunu ifade ederek, \"Beraberliklerin değeri ilerleyen haftalarda anlaşılacaktır\" diye konuştu.

KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖZDEŞ: \"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA OYNAYACAĞIMIZ MAÇI KAZANARAK ÜST SIRALARI ZORLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ\"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise \"Takımlar birer puan aldı. Son haftalarda oyun ve puan olarak çıkıştaki Gençlerbirliği\'nin kazanarak alt sıralardan üst sıralara çıkmak için mücadele etti. Bizde kazanarak üst sıralardan kopmak istemiyorduk. Maç ikili mücadele şeklinde geçti\"dedi.

Karşılaşmada yakaladımları pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Özdeş, \"Rakibimiz korner ve yan toplardan etkili olmaya çalıştı. Bir takım kazanacaksa biz galibiyete daha yakındık. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçı kazanarak üst sıraları zorlamaya çalışacağız\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ümit Özat\'ın açıklamaları

-Kemal Özdeş\'in açıklamaları