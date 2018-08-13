T24 LogoT24 Logo
Spor

Gençlerbirliği - Hatayspor: 1-0

ANKARA (DHA) STAT: Osmanlı HAKEMLER: Erkan Engin, Mehmet Şahan Yılmaz, Ahmet Şimşek GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz, Yasin Pehlivan, Jailton (Dk

13 Ağustos 2018 00:46

ANKARA (DHA)

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Erkan Engin, Mehmet Şahan Yılmaz, Ahmet Şimşek
GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz, Yasin Pehlivan, Jailton (Dk. 81 Nadir Çiftçi), Sessegnon (Dk. 68 Selçuk Şahin), Ahmet İlhan Özek, Mert Nobre (Dk. 84 Deniz Yılmaz)
HATAYSPOR: Akın Alkan, Murat Paluli, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Yılmaz Özeren, Mithat Yaşar (Dk. 58 Buğra Temel), Wellington (Dk. 65 Hamza Gür), Selim Ilgaz (Dk. 76 Korkishko), Caner Hüseyin Dağ, Sinan Kurumuş
GOL: Dk. 19 (P) Mert Nobre (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Alper Uludağ, Jailton (Gençlerbirliği) - Mesut Çaytemel, Caner Hüseyin Dağ (Hatayspor)

Spor Toto 1\'inci Lig ilk hafta müsabakasında Gençlerbirliği, kendi sahasında Hatayspor\'u 1-0 yendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA STAT Osmanlı HAKEMLER Erkan Engin MehmetYılmaz AhmetHakan Arıkan Ahmet Oğuz Yıldırım MertLuccas Claro Alper Uludağ Bekir Yılmaz Yasin Pehlivan Jailton DkNadirSessegnon DkSelçukAhmetMert Nobre DkDeniz Yılmaz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24