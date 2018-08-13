Gençlerbirliği - Hatayspor: 1-0

ANKARA (DHA)
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Erkan Engin, Mehmet Şahan Yılmaz, Ahmet Şimşek
GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz, Yasin Pehlivan, Jailton (Dk. 81 Nadir Çiftçi), Sessegnon (Dk. 68 Selçuk Şahin), Ahmet İlhan Özek, Mert Nobre (Dk. 84 Deniz Yılmaz)
HATAYSPOR: Akın Alkan, Murat Paluli, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Yılmaz Özeren, Mithat Yaşar (Dk. 58 Buğra Temel), Wellington (Dk. 65 Hamza Gür), Selim Ilgaz (Dk. 76 Korkishko), Caner Hüseyin Dağ, Sinan Kurumuş
GOL: Dk. 19 (P) Mert Nobre (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Alper Uludağ, Jailton (Gençlerbirliği) - Mesut Çaytemel, Caner Hüseyin Dağ (Hatayspor)
Spor Toto 1\'inci Lig ilk hafta müsabakasında Gençlerbirliği, kendi sahasında Hatayspor\'u 1-0 yendi.