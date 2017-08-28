Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının ardından - 2

Aykut Kocaman: \"O görüntü durumun dışa vuruşuydu\"

\"Saha, hesaplaşma yeri olunca zarar görüyoruz\"

\"Azgın bir azınlık var\"

\"Josef\'e ciddi bir teklif var\"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli ekibin Gençlerbirliği\'ni 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şiddetle galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyleyen Kocaman, \"Bu sonucu almanın getirdiği güzellikten başka oyunda çok doğru ve güzel şeyler yoktu. İhtiyaç duyduğumuz skorları elde edene kadar daha doğru oyun, elde ettikten sonra rakibin herhangi bir şekilde pozisyona girmesine gerek kalmadan eşitlik halini yakalanması. Zaten ondan sonra Gençlerbirliği doğal olarak oyunu, bizim dengemizi bozmak ve uzun toplar üzerine kurmaya çalıştı ve maçın içinde olmaya çalıştılar. Özellikle ikinci yarı rakip eksik kaldıktan sonraki süreç bizim işimize geldi. Yapmamız gereken pek çok şeyi yapamadık. Daha seri bir şekilde kenar, ortalarla rakibin üstüne gitmek zorundaydık. Pozisyon verdiğimiz söylenilemez ama son bir kaç maçtır üzerimizde gezinen gerilim hali çok net bir şekilde gözüktü ama bir şekilde de bitti. Tek güzel şey kazanma ihtiyacımızın olduğu gün kazanmaktı\" açıklamasını yaptı.

\"O GÖRÜNTÜ DURUMUN DIŞA VURUŞUYDU\"

Golün ardından takımda görülen kenetlenme ile ilgili gelen bir sonuya yanıt veren deneyimli teknik adam, \"Maçın gidişatına damga vuran oydu aslında, gerilimden de kastım buydu, mutlak kazanma ihtiyacı ve istediğimiz sonuçları alamamanın verdiği kaygı ciddi bir gerilim oluyor. Ozan\'ın attığı golden sonra takımın verdiği tepkiyi buna bağlıyorum. Bir geçiş dönemi olacak, sıkıntılı süreç bir kaç zaman daha sürecek, bu sıkıntılı süreçte Vardar\'a elenmek benim düşüncemde yoktu. Bu manada takımın üzerinde büyük bir gerilim var. Biz bu takım değiliz. O görüntü de durumun dışa vuruşuydu\" diye konuştu.

\"SAHA, HESAPLAŞMA YERİ OLUNCA ZARAR GÖRÜYORUZ\"

Ozan Tufan hakkındakonuşan Kocaman, \"Sadece Ozan için demiyorum ama Ozan\'ın başta olduğu bir kaç oyuncu var ki, özellikle içeride oynadığımız maçlarda çok zor anlar geçiriyorlar ve herhangi bir şekilde hata yaptıkları zaman taraftarımız fazla tepki gösteriyor. Ancak hesaplaşma yeri saha olduğu zaman, hepimiz zarar görüyoruz. Bunu çevirmenin yolu, taraftarın beğenmese de oyuncunun yanında olduğunu hissettirmesi. Ozan konusunda geçen hafta taraftarın verdiği olumsuz tepkiye, mükemmel denilecek şekilde bir tepki vererek, sahada çok iyi bir performans verdi. Mücadeleden kaçmadı, geriye dönüp top kesmeye çalıştı, bu verilmesi gereken çok doğru bir tepkiydi. Benim bile beklemeyeceğim kadar olumlu tepkilerdi. Ayrıca Ozan ülkemizdeki iki yönlü orta saha oyunlarından birisi, ancak bunları sergileyecek ortamı bulduğunu söylemek mümkün değil. Umarım bu dönüşümü sağlar. Ben doğru yürüdüğünü bildiğim bütün oyunculara onların verimliliklerini arttırmak adına elimden geleni yaparım\" ifadelerini kullandı.

\"AZGIN BİR AZINLIK VAR\"

Kendisi hakkındaki yapılan olumsuz yorumlara ilişkin konuşan tecrübeli çalıştırıcı, \"Azgın azınlık var evet, bu performans işi ve bu işin içinde olan herkes için geçerli. Bekliyorlar ama maalesef yanılacaklar, çünkü bu takım ilerleyen zamanlarda daha fazla doğru yapacak. Bildiğimden ve futbol adına doğrudan asla vazgeçmedim. Art niyetlere devam etsinler, herkes kendi layığını yapar. Ben oyunun doğrularından yana devam edeceğim. Pek çok şeyi de değiştirmem gerektiğini biliyorum\" dedi.

\"JOSEF\'E CİDDİ BİR TEKLİF VAR\"

Son olarak Josef de Souza ile ilgili transfer gelişmeleri hakkında konuşan Kocaman, \"Ciddi bir teklif var, kendisi de olumlu görüş bildirdi ama net bir şey yok henüz. Şartlar uyuşursa benim buna karşı çıkmamın bir anlamı yok\" diyerek sözlerini noktaladı.

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-Aykut Kocaman açıklamalar

ANKARA, (DHA)