Gençlerbirliği - Eskişehirspor: 5-0

ANKARA (DHA)
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Uygar Bebek, Emin Yıldırım
GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Alper Uludağ, Luccas Claro, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Jailton, Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 79 Nadir Çiftçi), Sessegnon (Dk. 70 Selçuk Şahin), Mert Nobre (Dk. 46 Deniz Yılmaz)
ESKİŞEHİRSPOR: Ebrar Yiğit Aydın, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Cemali Sertel, İsmail Oykun, Talha Erdoğan (Dk. 78 Mevlüt Çelik), Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), İbrahim Halil Öner, Furgan Polat, Kaan Gül (Dk. 67 Ahmet Zeki Barlas), Mehmet Özcan
GOLLER: Dk. 21 Mert Nobre, Dk. 61 - Dk. 66 Sessegnon, Dk. 75 Bekir Yılmaz, Dk. 79 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)
KIRMIZI KART: Dk. 47 Cemali Sertel (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği) - Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor)
Spor Toto 1\'inci Lig 3\'üncü hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, kendi sahasında Eskişehirspor\'u 5-0 mağlup etti.