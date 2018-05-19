Gençlerbirliği - Bursaspor maçının ardından 

Ercan ATA- ANKARA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü haftasında Gençlerbirliği evinde ağırladığı Bursaspor\'u 1-0 mağlup ederken iki tarafın teknik sorumluları maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerbirliği Gençlik Geliştirme Sorumlusu Sezai Yıldırım, kendileri için zor bir maç oynadıklarını ancak alt ligde misafir olarak yer alacaklarını belirterek, \"Camia olarak çok üzgünüz. Bu şansızlığı yaşadık. Biz alt ligde misafir olarak kalacağımıza inanıyoruz. Bu kulübün bir kültürü ve kimliği var. Tüm zorlukların üstesinden gelebilecek bir camiayız. Kader de bunlar da var, bunları da yaşayacağız. Camia olarak toparlanıp tekrar layık olduğumuz yere geleceğiz\" şeklinde konuştu.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Ivko Gancev sezonu hiç istemedikleri bir sonuçla bitirdiklerine vurgu yaparken, \"Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi geçti, pozisyona girdik ama gol atamadık. İkinci yarı genç oyuncularımızın tecrübesizliğinden dolayı rakip daha baskılı oynadı. İstemediğimiz bir sonuçla sezonu bitirdik. Genç oyuncuları oynattık onların performansından mutluyuz\" açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sezai Yıldırım\'ın açıklamaları

-Ivko Gancev\'in açıklamaları