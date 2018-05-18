Gençlerbirliği - Bursaspor: 1-0

Ercan ATA / ANKARA,(DHA)

STAT: 19 MAYIS

HAKEMLER: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Abdullah Bora Özkara

GENÇLERBİRLİĞİ: Taha - Yıldırım, Luccas, Alper, Mehmet, Skuletic (Dk. 46 Murat Duruer), Zeki, Rahmetullah (Dk. 75 İlker), Manu (Dk. 62 İssah) Marco, Sessegnon

BURSASPOR: Muhammed Şengezer, Emre (Dk. 72 Çağatay), Ertuğrul (Dk. 46 Onur), Batalla, (Dk. 85 Muhammed), Sinan, Faty, Furkan, Rüştü, Yusuf, Agu, Burak

GOLLER: Dk. 15 Skuletic (Gençlerbirliği)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü ve son haftasında Gençlerbirliği sahasında Bursaspor\'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-Siyahlı ekip böylecek Süper Lig\'e galibiyetle veda etmiş oldu.

15\'inci dakikada Marco\'nun kullandığı köşe atışında Skuletic\'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0.

16\'ncı dakikada savunmanın hatasından yararlanan Batalla\'nın şutu önce kaleciden sonra ise çizgi üzerinde Yıldırım\'dan geri geldi. Dönen topa bu sefer Sinan, vurdu top yine çizgi üzerindeki Zeki Yavru\'dan oyun alanına döndü.

52\'nci dakikada sol taraftan Rahmetullah\'ın ortasında Sessegnon\'un kafası direkten auta çıktı.

58\'inci dakikada ceza sahası dışından Marco\'nun şutunda kaleci Muhammed, son anda topu çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Gençlerbirliği\'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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