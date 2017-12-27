Gençlerbirliği - Bursaspor: 1-0

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) -
STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Barış Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Metin
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, N\'Diaye, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Scekic, Jailton (Dk. 36 Milinkovic), Zeki Yavru, Khalili (Dk. 31 Issah), Ahmet İlhan Özek (Dk. 57 Murat Duruer), Skuletic
BURSASPOR: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Faty, Ekong, Titi, Onur Atasayar (Dk. 62 Delarge), Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp (Dk. 46 Sinan Bakış), Kofi (Dk. 73 Yusuf Erdoğan), Kubilay Kanatsızkuş
GOL: Dk. 23 Skuletic (Gençlerbirliği)
SARI KART: Dk. 60 Onur Atasayar (Bursaspor)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk mücadelesinde Gençlerbirliği, Bursaspor\'u 1-0 mağlup etti.