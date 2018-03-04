T24 LogoT24 Logo
Spor

Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: 0 - 1

ANKARA,(DHA) STAT: Ankara 19 Mayıs HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal  GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf -  Ahmet Oğuz (Dk

04 Mart 2018 19:09

ANKARA,(DHA)

STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal 
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf -  Ahmet Oğuz (Dk. 37 Kamal İssah), Uğur Çiftçi, Scekic, Manu, Luccas Claro, Guidileye (Dk. 46 Skuletic), Alper Uludağ, Khalili (Dk. 68 Aydın Karabulut), Jailton, Sessegnon
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, İsaac Sackey, Emre Akbaba, Lucas Villafanez (Dk. 58 Efecan Karaca), Mayele Nsakala, Welinton, Tzavellas, Douglas Matos, Da Silva Vitoria (Dk. 46 Mbilla), Taha Yalçıner (Dk. 69 Fofana), Lamine Gassama
GOL: Dk. 66 Mbilla (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Jailton, Sessegnon (Gençlerbirliği), Lucas Villafanez, İsaac (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig’in 24\'üncü haftasında Gençlerbirliği sahasında Aytemiz Alanyaspor\'a 1-0 mağlup oldu. 
21\'inci dakikada Emre Akbaba’nın ceza sahası dışından attığı şut kaleci Hopf\'da kaldı. 
41\'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Emre’nin ortasında boş durumdaki Tzavellas topa dokunamayınca, top direğin hemen yanından auta gitti.
54\'üncü dakikada Alper\'in orta-şut karışımı vuruşu kaleye paralel şekilde dışarı çıktı.
61\'inci dakikada Sessegnon’un ortasında ceza sahası içirisinde bulunan Skutletic\'in vuruşunda top kaleci Haydar\'da kaldı.
66\'ncı dakikada Emre Akbaba’nın ortasında  Mbilla\'nın gelişle yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.
86\'ncı dakikada Aydın\'ın pasıyla ceza sahasına giren Manu\'nun vuruşunda Haydar topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve konuk Aytemiz Alanyaspor karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHA STAT AnkaraMayıs HAKEMLER BarışMehmet Metin Mehmet Kısal  GENÇLERBİRLİĞİ HopfOğuz DkKamalUğurScekic Manu Luccas Claro Guidileye DkSkuletic Alper Uludağ Khalili DkAydın Karabulut Jailton Sessegnon AYTEMİZ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24