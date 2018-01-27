Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor: 2-1

ERCAN ATA - ANKARA / DHA

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Samet Çiçek (xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (xx), Ahmet Oğuz (x), Uğur Çiftçi (xx), Sıarheı Palıtsevıch (xx), Aleksandar Scekıc (xx), Dıalo Samba (xx), (Dk. 46 Khalili x), Alper Uludağ (xxx), Petar Skuletıc (xx), Jaılton Da Sılva (xx)(Dk. 64 Luccas x), Aydın Karabulut (x), (Dk. 46 Deniz Yılmaz xx), Stephane Sessegnon (xx),

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx), Ali Çamdalı (xx), Denı Mılosevıc (xx), Orkun Çınar (xx), (Dk. 71 Moyke Fofana x), Moke Abro (xx) (Dk. 79 Amir Hadziahmetovıc x), Vedat Bora (xx) (Dk. 55 Jens Jonsson x), Petar Fılıpovıc (xx), Mustapha Yatabare (xx), Ferhat Öztorun (xx), Nejc Skubıc (xx)

SARI KARTLAR: Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc, Jens Jonsson (Konyaspor) - Jaılton Da Sılva, Aleksandar Scekıc, Alper Uludağ (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 51 Petar Skuletıc (Gençlerbirliği)

GOLLER: Dk. 46 Stephane Sessegnon, Dk. 66 Alper Uludağ (Gençlerbirliği) - Dk. 39 (P) Nejc Skubıc (Atiker Konyaspor)

Süper Lig 19\'uncu hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Atiker Konyaspor\'u konuk etti. 51\'inci dakikada 10 kişi kalan Gençlerbirliği, karşılaşmayı Sessegnon ve Alper\'in golleriyle 2-1 kazandı.

13\'üncü dakikada Atiker Konyaspor sol taraftan Orkan ile kullandığı köşe vuruşunda, Yatabare\'nin kafa vuruşu, kaleci Hopf\'un ellerinde kaldı.

27\'nci dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Yatabare, Orkan\'ı gördü. Orkan\'ın savunmanın arasından çektiği şut kaleci Hopf\'ta kaldı.

28\'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sessegnon\'un şutu kaleci Serkan\'da kaldı.

38\'inci dakikada sağ taraftan yapılan ortaya Yatabare kafa ile vurdu. Kaleye giden topa Ahmet Oğuz eliyle müdahale edince Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

39\'uncu dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Skubıc topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

46\'ncı dakikada sol taraftan gelen ortada Skuletic\'in pasında Sessegnon\'un çektiği şut, önce Petar Fılıpovıc\'e, ardından direğe çarparak ağlara gitti: 1-1.

51\'inci dakikada Gençlerbirliği\'nin atağında topsuz alanda Aleksandar Scekıc, Moke\'ye kasti dirsek atınca karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

66\'ncı dakikada Sessegnon\'un kullandığı serbest vuruşta Alper Uludağ kafa ile topu ağlara gönderdi: 2-1.

83\'üncü dakikada ceza sahası içinde Skubıc\'in ortasında Yatabere kafa ile topu kale yerine auta gönderdi.

Maçta başka pozisyon olmadı. 39 dakika sahada 10 kişi mücadele eden Gençlerbirliği yeni transferi Stephane Sessegnon\'un bir gol bir asistle oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanan taraf oldu.

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