'Gençler sevişiyorsa istifa ederim'

T24 - İran'da öğrencilerin büyük çoğunluğunun cinsel ilişkiye girdiğini ortaya koyan araştırma Emniyet Müdürünün canını sıktı.



İran’da Tahran Üniversitesi’nin yaptığı araştırma öğrencilerin yüzde 80’inin alkol kullandığını ve cinsel ilişkiye girdiğini ortaya koyunca ülkenin emniyet müdürü çileden çıktı.



İran Emniyet Müdürü Ahmedi Moghadam, “Sonuçların gerçek olduğu ispatlanırsa görevimden istifa edeceğim” dedi. Moghadam, “Haber toplumumuzun ahlaki yapısına karşıdır. Bu istatistikleri yayanlar toplumun düşüncelerini karıştırmak istiyor” dedi.





