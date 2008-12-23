'Gençler reklamların etkisi altında'

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) yapılan araştırmada, üniversite öğrencilerinin yüzde 58’sinin alışveriş tercihlerinde reklamlardan etkilendikleri belirlendi.



SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden Doç Dr. Kamil Kaya’nın danışmanlığında gerçekleştirilen araştırmada, öğrencilerin tüketim alışkanlıklarını belirlemek amacıyla farklı bölüm ve sınıflardan 400 öğrenciyle görüşüldü. Araştırma sonucunda, öğrencilerden yüzde 58’inin alışveriş tercihinde reklamlardan etkilendikleri belirlenirken, bunlardan yüzde 35’inin bilişim teknoloji ürünlerini, yüzde 25’inin gıda maddelerini, yüzde 19’unun giyim eşyalarını, yüzde 12’sinin de kozmetik ürünleri reklamlardan etkilenerek satın aldıkları ortaya çıktı.



Öğrencilerin markalı ürünlere ilgilerinin de incelendiği araştırmada, öğrencilerden yüzde 51’i markanın kendilerinde farklılık yarattığını bildirdi. "Marka sizin için ne ifade ediyor" sorusuna ise öğrencilerin yüzde 37’si "kaliteli ürün", yüzde 18’i "pahalılığı ifade eder", yüzde 16’sı "hiçbir şey", yüzde 13’ü "marka tarzımı yansıtır" yanıtını verdi.



Öğrencilerden yüzde 26’sı giyim, yüzde 23’ü gıda, yüzde 17’si ayakkabı, yüzde 15’i teknoloji ürünlerinde markayı tercih ettiğini ifade etti. Araştırmada öğrencilerin alışveriş için gittikleri mekanlar da tespit edildi. Alışveriş için gençlerin yüzde 28’inin büyük alışveriş merkezlerini, yüzde 27’sinin mağazaları, yüzde 14’ünün marketleri, yüzde 11’inin küçük alışveriş merkezlerini, yüzde 9’unun semt pazarlarını, yüzde 7’sinin ise ucuzluk dükkanlarını tercih ettiği belirlendi.



Güzellik merkezlerine gitme alışkanlıkları da sorgulanan araştırmada, öğrencilerden yüzde 52’si "ayda bir kez", yüzde 12’si "haftada bir", yüzde 17’si "gerektiği zaman" karşılığını verdi.



İnternetten alışveriş



Araştırmada, öğrencilerin sanal ortamda alışverişe ise sıcak bakmadıkları kaydedildi. Görüşülen öğrencilerden yüzde 81’i internetten alışveriş yapmadığını belirtirken, sadece yüzde 19’u sanal ortamda alışveriş yaptığını vurguladı. İnternetten alışveriş yaptığını belirten öğrencilerin büyük bölümü ise internet aracılığıyla bilişim teknoloji ürünlerini ve kitapları satın aldıklarını ifade etti.





