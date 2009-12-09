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Gençler onu örnek alıyor

Yapılan araştırmada, genç kadınların ünlü isimler arasında en çok Gülben Ergen’i örnek aldığı ortaya çıktı.

09 Aralık 2009 02:00

Bir Pazarlama iletişimi dergisinin yaptığı araştırmada, genç kadınların ünlü isimler arasında en çok Gülben Ergen’i örnek aldığı ortaya çıktı.

Dergi, 15-35 yaş grubundan toplam 747 kişiye “En beğendiğiniz ve davranışlarını kendinize örnek aldığınız ünlü kim?” sorusunu yöneltti. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 43’ü Mustafa Erdoğan ile mutlu bir evlilik sürdüren Gülben Ergen’i, erkeklerin yüzde 49’u ise şu sıralar “Ezel” ve “Ejder Kapanı” yapımlarıyla gündemde olan Kenan İmirzalıoğlu’nu örnek aldıklarını söyledi.

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