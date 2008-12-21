Gençler okumuyor

Pİ Grup Danışmanlık ve Araştırma tarafından yaptırılan anket, Türk Gençliğinin okumadığını gözler önüne serdi.



Pİ Grup Danışmanlık ve Araştırma tarafından yaptırılan anket, Türk Gençliğinin okumadığını gözler önüne serdi. Gençlik, iş yoğunluğu, dersler ve televizyon nedeniyle kitap okumazken gençlerin yüzde 75.9'unun evinde kitaplığı bile yok.



-Gençliğin yüzde 86.7'si kitap alırken “korsan” kitabı satın almayı seçerken, okuma alışkanlığının olmamasının sebebini ise “eğitim sistemi” olarak görüyor.



Bağımsız Eğitimciler Sendikası (BES) tarafından Pİ Grup Danışmanlık ve Araştırma'ya yaptırılan anket, Türk Gençliğinin okumadığını gözler önüne serdi. Gençlik, iş yoğunluğu, dersler ve televizyon nedeniyle kitap okumazken gençlerin yüzde 75.9'unun evinde kitaplığı bile yok.

Bağımsız Eğitimciler Sendikası, gençliğini okuma alışkanlığını Pİ Grup Danışmanlık ve Araştırma'ya yaptırdığı anket ile gözler önüne serdi. Ankete 18-30 yaş arasın Bin 831 genç katılırken, bu gençlerin yüzde 67.2'si ortaöğretim, yüzde 22.7'si üniversite, yüzde 4,3'ü yüksek lisans mezunu, yüzde 5,8'i ise okur yazar.



'Kitap okumaya vakit yok'



Ankete göre, gençliğin yüzde 11.2'si düzenli olarak kitap okurken yüzde 17.4'ü aralıklarla, yüzde 63.9'u ise düzensiz olarak ara sıra kitap okuyor. Gençler, kitap okumalarına engel olarak ise iş yoğunluğu, dersler ve televizyonu gösteriyor. Ankete göre, gençlerin yüzde 18.9'u iş yoğunluğundan kitap okumaya vakit bulamazken, yüzde 15.7'si dersler nedeniyle vakit bulamıyor. Gençlerin, yüzde 24.5'i okuma alışkanlığına sahip olmadığı için düzenli kitap okumadığını, yüzde 26.3'ü boş zamanlarından televizyon izlediğini, yüzde 8.2'si ise boş zamanlarını başka şekilde değerlendirdiği için kitap okuyamadığını açıkladı.



Gençler korsan kitap satın alıyor



Ankete göre gençler kitaba para vermekten de kaçınıyor. Gençlerin sadece yüzde 11.3'ü yakın bir tarihte para vererek kitap alırken, yüzde 10.8'i 6 ay önce, yüzde 23.6'sı 1 yıl önce, yüzde 45.6'sı ise 1 yıldan daha uzun zaman önce kitap satın aldı. Yüzde 8.7'si ise en son ne zaman kitap aldığını hatırlamıyor. Gençlerin yüzde 81.3'ü kitap fiyatlarını pahalı bulurken, bu nedenle korsan kitaba yöneliyor. Gençlerin yüzde 86.7'si korsan kitap aldığını açıklarken, sadece yüzde 7.1'i korsan kitap almadığını bildirdi. Ankete göre, gençlerin yüzde 75.9'unun evinde kitap koyacak yeri dahi yok.



Gençlik gazete bile okumuyor



Ankete göre gençlik günlük gazete dahi almıyor. Gençlerin sadece yüzde 26.5'i günlük gazete alırken, her gün gazete okuyanların oranı ise sadece yüzde 10.2 oldu. Gençlerin yüzde 21.7'si haftada birkaç kez gazete okurken, ayda birkaç kez okuyanların oranı ise yüzde 64.2.

Gençlik gazete okurken de spor ve magazin haberlerini okumayı tercih ediyor. Ankete göre gençlerin yüzde 5.8'i siyaset haberlerini okurken, yüzde 19.2'si magazin, yüzde 29.1'i spor, yüzde 2.5'i ekonomi, yüzde 7.3 köşe yazarları, yüzde 11.4'ü ize adliye haberlerini okuyor. Gazetenin tamamını okuyanların oranı ise yüzde 23.2'de kaldı.



Gençler eğitim sistemini sorguluyor



Ankete göre gençlerin yüzde 38.5'i Türk insanının yeteri kadar okuyan bir yapıda olduğunu düşünürken, yüzde 56.6'sı ise Türk insanının okumadığını düşünüyor. Gençlerin yüzde 88.7'si ise eğitim sistemi nedeniyle okuma alışkanlığının olmadığını savunurken, kampanyaların okumaya teşvik ettiğine inananların oranı ise yüzde 15.3. Gençlerin yüzde 77.5'i ise kampanyaların okuma alışkanlığına yardımcı olmadığına inanıyor.

Gençler, Türk edebiyatına yöne veren isimleri dahi bilmezken, kendilerine kitap hediye edilmesini de istemiyor. Gençlerin yüzde 36.1'i kendisine bir kitap hediye edilmesini isterken yüzde 56.6'sı hediye kitap istemiyor. Ankete göre gençlerin yüzde 89.7'si ise Türk edebiyatına yön veren isimleri takip etmiyor.

