Gençler meslek sahibi olacak

Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı Çorum Şubesi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilen ''İstihdama Dayalı CNC Programcısı ve Operatörü Yetiştirme Projesi'' sayesinde işsiz gençlere meslek sahibi olma yolu açılacak.



Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı Çorum Şubesi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilen ''İstihdama Dayalı CNC Programcısı ve Operatörü Yetiştirme Projesi'' sayesinde işsiz gençlere meslek sahibi olma yolu açılacak.



Dünyayı etkisi altına alan küresel mali kriz ortamında Çorum'da işsiz gençlerin istihdamının sağlanması amacıyla TÜTEV tarafından çalışma başlatıldı. Sanayide kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak ve AB desteğiyle yürütülecek olan proje için TÜTEV'de düzenlenen tanıtım toplantısına, İş-Kur İl Müdür Vekili Zafer Eyvaz, HİTİTSİAD Başkanı Faik Ayvaz, Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Memduh Bilgin ve vakıf yöneticileri katıldı. Toplantıda projenin önemi, hedefleri ve Çorum sanayisine yapacağı katkılar anlatıldı.



Açılış konuşması yapan TÜTEV Şube Başkanı Osman Altıkardeş, işsiz gençlerin meslek sahibi olmasını ve sanayicinin ara eleman ihtiyacının giderilmesini amaçladıklarını ifade etti. İş-Kur'a kayıtlı 30 kişilik bir gruba CNC programcılığı ve operatörlüğü eğitimi verileceğini dile getiren Altıkardeş, şunları kaydetti:



''Eğitim sonunda kalifiye ve tecrübeli eleman yetiştirip gençlerin iş bulma olanaklarını yükselteceğiz. Projemizi başarılı bir şekilde yürüteceğiz. Bu proje için 28 ilden toplam bin başvuru yapıldı. Biz seçilen 100 proje arasına girdik. 8 ay süreli olan proje 28 Kasım itibariyle başlamıştır. Eğitimler, bilgisayar desteğinde teorik olarak ve alınacak CNC makinesi ile uygulamalı olarak uzman öğreticiler tarafından verilecektir. Proje ekibimiz ve ortaklarımız ile yapacağımız toplantılarla projeyi uygulamaya koyacağız''



İş-Kur İl Müdür Vekili Zafer Eyvaz ise proje ile Türkiye'de ilk 100'e girme başarısı gösteren ve gençlere istihdam yolu açan TÜTEV'i kutladı. Krizin ardından işsizliğin ciddi bir sorun olduğuna dikkat çeken Eyvaz, buna karşılık sanayide kalifiye eleman sıkıntısı olduğunu kaydetti. Mesleksiz insanların iş bulmasının artık zor olduğunu anlatan Eyvaz, ''İşverenlerden bize gelen talepler hep mühendis, tekniker ve teknisyen yönünde. Artık 'ne iş olsa yaparım' dönemi bitti. Bu projelerle insanlarımızın yetiştirilmesi lazım. Bizde İş-Kur olarak eğitimler vermeye başladık'' diye konuştu.



TÜTEV'in yürüteceği ''İstihdama Dayalı CNC Programcısı ve Operatörü Yetiştirme Projesi''nin yerel ortaklıklarını İş-Kur İl Müdürlüğü, Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi ve HİTİTSİAD yapacak.



