Gençler Liderlik Zirvesi’nde buluştu

Erzurum’dan Edirne’ye kadar 89 üniversiteden gelen 17.000 başvuru arasından seçilen 2.000 genç lider adayı YGA Vakfı’nın düzenlediği Liderlik Zirvesi’ne katıldı. Geleceğin lider adayları, günümüzün sosyal sorumlu liderlerinin başarı reçetelerini dinleyerek 6 yıllık sıra dışı liderlik programının ilk basamağını tamamlamış oldular.

Liderlik Zirvesi’nde YGA Vakfı Eş Başkanları Enis Giray ve Gökhan Meriçliler açılış konuşmasını yaptı. Zirvede YGA Vakfı Kurucusu Sinan Yaman, Unilever CEO’su İzzet Karaca, Microsoft Acting CEO’su Mustafa Çağan, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Erhan Erkut ve TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy liderlik tecrübelerini gençlerle paylaştılar.

“Dünyayı değistirecek liderler için IQ yerine CQ (Vicdani Zeka) ...”

Türkiye ve Amerika’da düzenlenen Uluslararası Liderlik Programları ile geleceğin sosyal sorumlu liderlerini yetiştirdiklerini vurgulayan YGA Vakfı Kurucu Başkanı Sinan Yaman, “ Geçen yıl YGA Liderlik Zirvesi’ne 6 bin üniversite öğrencisi başvurdu. Bu yıl başvuru sayısı 17 bine ulaştı. Bir Sivil Toplum Örgütü’ne bu sayıda başvuru gelmesi hem Türkiye’de hem de Dünya’da bir ilk. Gençler, sosyal sorumlu liderlik tanımının önemini kavramış durumda ve bizler de liderliğin üniversite amfilerinde değil, hayatın içinde öğrenilebileceğine inanıyoruz. Geleceğin liderleri, vicdani zekası yüksek gençler arasından çıkacak” diye konuştu.

Karaca: “Liderlik toplantı masasına yumruk atmak değildir”

Geleceğin lider adayları ile başarı sırlarını paylaşan ve ‘Liderlik deneyimi lafla değil, yaşayarak kazanılır’ diyen Unilever Tükiye CEO’su İzzet Karaca konuşmasında, “Türkiye’nin donanımlı, sosyal sorumlu liderlere ihtiyacı var. Ancak bu şekilde dünyadaki değişime ayak uydurabiliriz. Bu nedenle YGA liderlik programına binlerce başvuru gelmesi büyük bir önem arz ediyor. Geleceğin değişimin liderleri, YGA Liderlik Programı ile yetişecek” dedi.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut, amaçlarının Türkiye’ye dünya çapında bir girişimci üniversite kazandırmak olduğunu ve YGA ile ortaklaşa yürütülen sosyal girişimcilik dersini müfredatlarına eklediklerini söyledi. YGA Vakfı Eş Başkanı Gökhan Meriçliler tarafından verilen bu ders Türkiye’de bir ilk. Erkut, YGA Liderlik Programının en az bir MBA eğitimi kadar yararlı olduğunu vurguladı.

“Türkiye’nin daha çok lidere ihtiyacı var”

“İyi bir lider olmak için önce iyi bir insan olmak gerekir” diyen Microsoft Acting CEO’su Mustafa Çağan sözlerine şöyle devam etti: “Bugün burada, YGA Liderlik Zirvesi’nde, çok umutlandım. Bu kadar büyük bir kitle beklemiyordum. Siz buraya gelerek liderlik yolunda ilk adımı attınız. İleride de hepinizin başarılarıyla övüneceğimizden eminim”.

100 Lider Adayı, YGA’nın 6 yıllık sıra dışı liderlik programına katılacak

Liderlik Zirvesi sonrası YGA sitesindeki başvuru formunu dolduran 400 kişiyle yapılacak birebir mülakatlar sonucu seçilecek 100 lider adayı, YGA’nın sosyal sorumluluk projelerinde görev almaya başlayarak “Daha iyi bir Türkiye” hayallerini gerçekleştirmeye başlayacak. 2 yıl süreyle haftada en az 10 saat sosyal sorumluluk projelerinde görev alacak 100 lider adayından 20 tanesi, YGA Uluslararası Liderlik Okuluna ve YGA Amerika Liderlik Kampına katılmaya hak kazanacak.