Gençler kanserle mücadelede daha başarılı

Kanser hastalığını yenme oranının 15-29 yaş arası gençlerde daha yüksek olduğu açıklandı.



Kanada Kanser Topluluğu yöneticilerinden Profesör Heather Logan, 5 yıldır yürüttükleri bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı.



15-29 yaş grubu gençlerde kanseri yenme oranının yüzde 85 olduğunu söyleyen Logan, “bu oran çocuklarda yüzde 82 ve yaşlı yetişkin grubunda yüzde 62 civarında. Kanser, hem hastaları hem de hasta yakınlarını üzen ve ezen bir hastalık ama gençler için bu daha da zor. Hastalığı yenmedeki yüksek oran ise, onların gençliği ve geleceğe olan beklentilerinin verdiği azimle ilgili." dedi.



Bu yaş grubu gençlerde lenf kanserinin yoğun olarak görüldüğünü belirten Heather Logan, “aynı grup erkeklerde en çok testis, bayanlarda ise tiroit kanseri teşhis ediliyor. Lösemi ise her iki cinsiyet üzerinde en çok ölüm vakasına neden olan kanser türü" diye konuştu.



Her 4 Kanadalı'dan 1'i kanserden ölecek



Ülke istatistiklerinden hareketle yaptıkları tahminleri de anlatan Logan, “ 2009 yılı içerisinde 171 bin yeni kanser vakasının teşhis edilmesini bekliyoruz. Bu rakama tümörsüz cilt kanseri için tahmin edilen 75 bin 100 vaka dahil değil. 2009;da 75 bin 300 kişinin kanserden öleceğini ve her 7 dakikada 1 kanser hastası hayata veda edeceğini öngörüyoruz. Halen kadınlarda yüzde 24 ve erkeklerde yüzde 28 civarında olan kanser sebepli ölüm oranı da, her 4 Kanadalıdan 1'inin kanser sebebiyle öleceği anlamına geliyor" dedi.



