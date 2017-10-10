Gençler Judo Dünya Şampiyonası'na katılacak Milli Takım kadrosu belli oldu

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: \'\'Dünya Şampiyonası\'nda hedefimiz madalyalar\"



Hırvatistan\'ın başkenti Zagreb\'te 16-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Gençler Judo Şampiyonası\'nda madalya hedeflediklerini belirten Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, judoda sporcu ve antrenör sayısının arttığını belirterek, \"Bu artışlar uluslararası alanda başarıya yansıyor\'\' dedi.

Ümitler, Yıldızlar ve Minikler Türkiye şampiyonalarına katılımın çok yüksek olduğunu ifade eden Başkan Huysuz, şu açıklamaları yaptı:

\"Büyükler Türkiye Şampiyonası\'nı 700, miniklerde ise bin sporcunun katılımı ile yaptık. Uluslararası arenada ise ümitler ve gençlerde çok başarılı olduk. Ümitler Avrupa Şampiyonası\'nda 2 altın, 2 bronz toplam 4 madalya, EYOF\'ta 6 madalya ve Dünya şampiyonasında ise 1 altın ile 2 bronz madalya kazanarak ilk yedi içinde yer aldık. Bu gençlerimizle hep madalyanın etrafında olan bir sporcu potansiyeline sahip olduk. Ümitlerimizin başarısının en büyük nedeni üç yıl önce başlatılan projedir. Kampların çok büyük faydasını gördük ve bu kamplar devam edecek. Ümitlerde madalya kazanan tüm sporcularımızı bir aylığına Japonya\'ya gönderiyoruz orada ki sistemi öğrenmeleri için. Genç millilerimiz ise Avrupa şampiyonasında 1 altın 1 bronz madalya kazandılar. Aslında daha çok madalya bekliyorduk ama olmadı. Şimdi gençler dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. 16-22 Ekim tarihleri arasında Zagreb\'de yapılacak. 5 kadın ve 5 erkek sporcu ile katılacağız. Bu şampiyonadan en az 4 madalya bekliyoruz. Kadın takımımız Trabzon da, erkek takımımız ise İzmir\'de hazırlanıyor. Çalışma ortamları mükemmel. Çocuklarımızın ülkemizi çok iyi temsil edeceğine inanıyorum. Şubat ayından beri çocuklarımız kamptalar. Bu şampiyonadan sonra ise Ümitler ve Gençlerimizden 2020-2024 olimpiyat kadromuzu oluşturacağız. Büyüklerde ise istediğimiz neticeleri alamadık ama 2020 olimpiyatları için iddialı sporcularımız var. Gelecek yıl puan toplamaya başlayacaklar olimpiyatlar için.\'\'

Kasım ayında Golden lig maçlarının olduğunu ifade eden Huysuz, bu turnuvanın terör saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Gennadiyeviç Karlov adına yapılacağını belirterek şunları söyledi:

\'\'Golden lig maçlarında Avrupa\'nın en iyi 17 kulübü yarışacak. Rahmetli Karlov\'un adına yapacağımız turnuva Ankara\'da olacak ve çok güçlü kulüplerin katılımı olacak. Bu da Rusya ile olan ilişkilerimiz için önemli ve devlet büyükleri katılacak bu turnuvaya. Cumhurbaşkanımızın bilgileri dahilinde 25 Kasım\'da çok güzel bir organizasyon yapacağız inşallah. Tam netleştiğinde programı paylaşacağız. Bu Türk judosu ve Avrupa judosu için çok güzel bir organizasyon olacak.\"

Öte yandan 16-22 Eylül tarihlerinde Dünya Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek kadın ve erkek milli takım kadrosu şöyle;

Kadınlar: 44 kg Çiçek Akyüz, 48 kg Melisa Çakmalı ve Tuğçe Beder, 52 kg İrem Korkmaz, +78 kg Kübranur Esir

Erkekler: 55 kg Miraç Akkuş, 60 kg Samet Kumtaş, 66 kg Cengizhan Dönmez ve Uğurcan Zehir, 73 kg da ise Bilal Ciloğlu tatamiye çıkacaklar.



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- Başkan Sezer Huysuz\'un açıklamaları

Ercan ATA / ANKARA, (DHA) - FOTOĞRAFLI