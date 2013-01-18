Gençler internet bağımlılığı tehlikesi altında

Avrupa Birliği tarafından yedi ülkede yaptırılan ve 14 -17 yaşları arasındaki gençlerin internet alışkanlıklarının incelendiği araştırma sonuçlarına göre; Almanya'da her on gençten biri çok yoğun ve sorunlu addedilebilecek bir şekilde internet kullanıyor, yüzde 1'inin ise internet bağımlısı olduğu kaydediliyor.

Rheinland-Pfalz Eyalet Medya Merkezi ve Mainz Üniversitesi tarafından Berlin'de kamuoyuna sunulan araştırma kapsamında, sürekli internette dolaşma dürtüsüne direnemeyen, internette gittikçe daha fazla zaman geçiren ve bu yüzden diğer hobi ve iletişimlerini ihmal eden gençler bağımlı olarak nitelendirildi.

İzlanda'da da Almanya'dakine benzer sonuçlar elde edilirken, İspanya, Romanya ve Polonya'da gençlerin internete daha fazla bağımlı oldukları ortaya çıktı. Araştırma kapsamında Hollanda ve İngiltere de dâhil yedi ülkede 13 bin öğrenciyle anket yapıldı. Buna göre, tüm katılımcı ülkelerdeki gençlerin yüzde 1,2'si internet bağımlısı, yüzde 13'ü ise bağımlılığa yatkın çıktı.

Mainz Üniversite Hastanesi Oyun Bağımlılığı Tedavisi bölümünden Michael Dreier, “İnternetin Avrupa'daki gençler tarafından ne kadar çeşitli ve yaratıcı biçimde kullanıldığını görmek etkileyici. Ancak çoğu gencin sorunlu ya da bağımlı davranışları göstermesi ise endişe verici” şeklinde konuştu.

İnternet bağımlılığı, daha ziyade sosyal paylaşım siteleri ve bilgisayar oyunlarına düşkün kişilerde ortaya çıkıyor. Okulda performansları ve sosyal iletişimi kötü olanların da daha çok etkilendiği kaydediliyor.

(Deutsche Welle Türkçe)