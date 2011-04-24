-GENÇLER İETT'Yİ ÖPÜŞEREK PROTESTO ETTİ İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - Sosyal ağlardan örgütlenen genç aşıklar, İETT'yi otobüste öpüşerek protesto etti. Dün gece saatlerinde Taksim'e gelen genç çiftler, Taksim-Sarıyer hattında çalışan bir otobüse bindi. Genç çiftler, 2 sevgilinin otobüste öpüştükleri gerekçesiyle araçtan indirilmesini protesto amacıyla, yolcuların şaşkın bakışları altında öpüşmeye başladı. Protestocu gençler, daha sonra Gümüşsuyu'ndaki ilk durakta inerken, alkışlarla eylemlerine son verdi.