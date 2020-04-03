Gençler için sokağa çıkma yasağı mı geliyor?

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal izolasyonu konusunda "başarı sağlanamadığını, daha kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olduğunu" söylemesi, bu noktada gençlere vurgu yaparken Bilim Kurulu'nun önerisinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu açıklaması, "65 ve üzeri yaştakilerin ardından gençler için de, bölgesel ya da genel sokağa çıkma yasağı mı geliyor" sorusunu gündeme getirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Türkiye'deki yeni vaka sayısı ve can kayıplarını açıkladığı günlük basın toplantısında "Sosyal izolasyonla ilgili olarak başarılı değiliz. Başta İstanbul olmak üzere sokak hareketliliği beklenen düzeye inmedi" dedi. "Daha kısıtlayıcı tedbirler var. Cumhurbaşkanı'na gençlerle ilgili sunulan tavsiye kararımızı kendileri açıklayacak" diyen Koca, daha fazla ayrıntı vermedi.

Koca'nın sözleri, "18-20 yaş altındaki gençler için sokağa çıkma yasağı getirilebilir" yorumlarına neden oldu. Olası bir kısıtlamanın, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya gibi salgının en yaygın olduğu şehirlerde ya da ülke genelinde uygulanabileceği kaydediliyor. Özel otomobiller için de trafiğe çıkma konusunda geçici bir kısıtlamaya gidilebileceği, konuşulanlar arasında.

Salgının dizginlenmesi amacının yanı sıra önemli bir bölümü çalışan işgücü içinde bulunmayan gençler için getirilecek sokağa çıkma yasağının üretim ve ticaret sektörü üzerinde büyük bir etki yapmayacağı düşüncesinin de, bu yaş grubu için tavsiye edilen sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde etkili olduğu konuşuluyor.



Kısıtlamanın

Koronavirüs salgınına karşı özel risk grubu oluşturan 65 yaş üzerindekilerle kronik (süreğen) bir hastalıkları bulunanlar için 22 Mart gece yarısından itibaren "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.