Gençler için cami projesi: 20 bin liralık ödül dağıtılacak

Isparta Müftülüğü, gençleri camilere çekmek için 'Gülistan' projesi başlattı. Etkinliklere katılan gençlere puan verilecek. Proje sonunda en çok puan toplayan gençlere toplam 20 bin lira değerinde ödül dağıtılacak.

Isparta Müftüsü Galip Akın, gençleri camilere çekmek için yürüttükleri 'Gülistan' projesini, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yayınlanan Diyanet dergisine anlattı.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre; İl müftülüğü olarak "Sabah namazı buluşmaları, yurtlarda kalan öğrencilere yönelik programlar, millî ve manevi değerlerin içselleştirilmesi ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak için pek çok etkinlikle gençlere rehberlik etmeye çalıştıklarını” anlatan Akın, bu yıl eylem planına aldıkları ‘Gülistan Projesi’ ile daha sistemli ve gençlere yönelik süreklilik arz eden bir program uyguladıklarını söyledi.

Müftülüğün “camileri yeniden gençlerin çekim merkezi haline dönüştürmek için” hazırlandığını belirttiği proje kapsamında “her bir camide küçük bir gençlik grubu oluşturmak”, “potansiyeli yüksek camilerde ise gençlik merkezi açmak” hedefleniyor.

Erkekler için 3 aşamalı plan

Proje erkek öğrenciler için üç aşamalı olarak planlanıyor. İlk aşamada cami görevlileri gençlerle bire bir iletişim kurarak gençlerin camiye olan bağlılığını arttırmaya çalışıyor. Haftada bir kısa sohbetler, sabah namazı buluşmaları, çay saati, gezi ve piknikler yapılarak her bir camide küçük bir gençlik grubu oluşturulmaya çalışılıyor.

İkinci aşamada birbirine yakın olan camilerin kendi aralarında oluşturdukları gruplarla ortak etkinlikler planlanıyor. Bu kapsamda 8-10 caminin eşleştirilmesinden oluşan 15 grubun her biri, ayda bir defa öğrencileri ile beraber müstakil bir sohbet programı gerçekleştiriyor.

Üçüncü aşamada ise ayda bir defa olmak üzere il merkez ve köylerinde oluşturulan bütün grupların katıldığı genel programlar yapılıyor. Daha çok değerler eğitiminin konu edinildiği bu programlarda bütün grupları belirlenen hedefler doğrultusunda motive edici faaliyetlere yer veriliyor.

Kızlar için de ayrı programlar yapılacak

Kız öğrenciler için de uygulanan bu projede Kur’an kursu öğreticileri kendi içlerinde 11 grup hâlinde eşleştiriliyor. Bu grupların her biri müstakil olarak ayda bir defa öğrencileri ile ortak bir faaliyet gerçekleştirirken, ayda bir defa da müftülüğün organize ettiği genel gençlik buluşmalarına bütün gruplar öğrencileri ile birlikte katılıyor.

Her etkinlikten puan alacaklar

Proje kapsamında her bir program sonunda katılan öğrencilere belli bir puan veriliyor. Toplanan puanlar proje sonunda hesaplanacak ve en fazla puana sahip öğrencilere toplamda 20 bin TL değerinde hediye dağıtılacak. Hediyelerin niteliğiyle ilgili ise bilgi yok.

Gezi ödülü de var

Isparta Müftülüğü’nce yürütülen projeye yaklaşık 700 erkek öğrenci, 350 de kız öğrenci katılıyor.

Müftü Galip Akın, yapılan etkinliklerin içeriğiyle ilgili de bilgi verdi. Cami dışı faaliyetler içinde ortaokul ve lise kategorisinde futbol turnuvası var. Projeye dâhil olan liseli gençlere İslam İlmihali, ortaokul öğrencilerine ise Dinim İslam Temel Bilgiler kitabı ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu kitaplardan test usulü sınav yapılıp sınavdan alınan puanlar öğrencilerin program takip çizelgelerinde toplanan puanlara dâhil edilecek. Puanları yüksek olan öğrencilere gezi ödülü de verilecek.