Gençler için animasyon atölyesi

İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde 13 -18 yaş grubu gençlerin yarattığı animasyonlar sinemada gösterilecek...



İstanbul Modern Sanat Müzesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İnteraktif Medya Tasarımı Ana Bilim Dalı ile (Y.T.Ü. İ.M.T.) işbirliğiyle, 13-18 yaş grubu gençler için ‘Stop-Motion, Cut-Out’, ‘Dijital Animasyon’ ve ‘Çizgi Animasyon, Flipbook’ başlıklı üç farklı animasyon atölyesi düzenliyor.



Animasyon sanatının temel üretim süreçlerinin farklı teknik ve malzemelerle uygulanacağı bu atölyelerde gençler, karakterler oluşturuyor, senaryo hazırlıyor, storyboard ve layout çalışmasından sonra cut-out, dijital animasyon ve çizgi animasyonlar yaratıyor. Atölye çalışmalarında gerçekleştirilen animasyonlar da 25 Nisan 2009 tarihinde saat 14.00'te İstanbul Modern Sinema'da düzenlenecek olan "Genç Animatörler" gösteriminde izleyiciyle buluşacak.



21 Şubat Cumartesi saat 13.00-17.00 arasında gerçekleşecek "Stop-motion, Cut-out" başlıklı atölye çalışmasında gençler, dergilerden kesilen imajlar ve karton, kumaş, folyo, çamur gibi malzemelerden üretilen soyut ya da stilize nesneleri belirli bir olayı anlatmak üzere art arda fotoğraflayarak animasyonlarını oluşturuyor.

Danışman: Y.T.Ü. İ.M.T. Öğr. Gör. Asım Evren Yantaç

Yürütücü: Özge Genç, Yiğit Hepsev



7 Mart Cumartesi saat 13.00-17.00 arasında düzenlenecek "Dijital Animasyon" atölye çalışmasında gençler, temel dijital animasyon tekniklerini kullanarak bilgisayar ortamında animasyonlar oluşturuyor, kostümler tasarlıyor, dekorlar hazırlıyor ve öykü fotoğraflarından bir kurgu yaratıyor.

Danışman: Y.T.Ü. İ.M.T. Öğr. Gör. Gürhan Demirel

Yürütücü: Yasemin Yıldırım, Abdullah Taha Müslümanoğlu



21 Mart Cumartesi saat 13.00-17.00 arasında yapılacak olan "Çizgi Animasyon, Flipbook" başlıklı atölye çalışmasında gençler, belirli bir konuda kâğıt üzerine çizimler yapıyor ve çizimlerini art arda fotoğraflayarak hareketli görüntüler oluşturuyor.

Danışman: Y.T.Ü. İ.M.T. Öğr. Gör. Özalp Eröz

Yürütücü: Osmancan Karacı, Mustafa Ahmet Kara



Rezervasyon ve ayrıntılı bilgi için: 0212 334 73 41

