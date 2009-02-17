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Kültür-Sanat

Gençler için animasyon atölyesi

İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde 13 -18 yaş grubu gençler için üç farklı animasyon atölyesi düzenleniyor.

17 Şubat 2009 02:00

İstanbul Modern Sanat Müzesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İnteraktif Medya Tasarımı Ana Bilim Dalı işbirliğiyle, 13 -18 yaş grubu gençler için “Stop-Motion, Cut-Out”, “Dijital Animasyon” ve “Çizgi Animasyon, Flipbook” başlıklı üç farklı animasyon atölyesi düzenleniyor.

Animasyon sanatının temel üretim süreçlerinin farklı teknik ve malzemelerle uygulanacağı bu atölyelerde gençler, karakterler oluşturuyor, senaryo hazırlıyor, storyboard ve layout çalışmasından sonra cut-out, dijital animasyon ve çizgi animasyonlar yaratıyor.

Atölye çalışmalarında gerçekleştirilen animasyonlar da 25 Nisan 2009 tarihinde saat 14.00’te İstanbul Modern Sinema’da düzenlenecek olan Genç Animatörler gösteriminde izleyiciyle buluşacak.

(NTV)

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