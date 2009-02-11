Gençler haftada 31 saati internette geçiriyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma, gençlerin haftada 31 saatlerini internette geçirdiğini gösterdi.



"www.cybersentinel.co.uk” internet sitesinin araştırmasına göre, 13-19 yaşları arasındaki gençler, sohbet etmek için haftada 3.5 saatlerini bilgisayar başında geçiriyor.



Gençler haftada 2 saati porno sitelerinde, 2 saati YouTube ve sohbet odalarında, 1 saat 35 dakikayı diyet bilgisi veren sitelerde, 1.5 saati hamilelikle ilgili sitelerde, 1 saati de estetik ameliyatlarla ilgili bilgi almak için geçiyor. İnternetten ödev için yararlanılan süre ise 3 saat.

