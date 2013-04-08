Gençler günde 4,5 saat internette geziyor

Avusturya'da yapılan bir araştırma, gençlerin günde ortalama 275 dakikasını internette geçirdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, her iki kişiden biri, günde birkaç sefer sosyal ağlara giriyor, özellikle de Faceebook’a.

14-29 yaş arası Avusturyalı gençler arasında yapılan araştırma sonucunda, seçimlerde hangi partiye oy verirdiniz sorusuna yüzde 20 “bilmiyorum” cevabını verdiği dikkat çekiyor.

Der Standard gazetesinde yer alan habere göre, gençlerin yüzde 11 de mevcut partilerden birine oy vermeyeceğini belirtti.

Araştırma, gençlerin kendi gelecekleriyle ilgili iyimser, ancak toplumun geleceği konusunda kötümser düşündüğünü de gösterdi.