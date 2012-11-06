Köyün gençleri, 'Gerdek' isminden şikayetçi!

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi'ne bağlı "Gedek Köyü"nde doğan özellikle genç yaştaki insanların, köyün adından şikayetçi oldukları belirtildi. Bu konudaki şikayetlerini neredeyse her platforma dile getirdiklerini iddia eden gençler, söz konusu köyün isminin değiştirilmesini talep ettikleri ifade edildi. Fakat köyde yaşayan yaşlı vatandaşların 100 senelik isimden rahatsızlık duymadıkları açıklandı.

Gençler, "Nereli olduğumuzu nerede yaşadığımızı söylediğimizde etraftakiler sürekli gülüp alay ediyor" dedi. Gençlerin, köylerinin ismininin değişmesi kapsamında özellikle internet üzerinden yetkililere ulaşmaya çalıştıkları bildirildi.

Gençler şikayetçi

"İnsanların alaycı tavırlarından bıktık" diyen köy halkı şikayetvar.com internet sitesindeki bu isteklerini şöyle dile getirdi:

"Köyümüzün ismi yakın çevremizde alay konusu olarak görülmektedir. İnsanların alaycı tavırları biz yeni nesil gençleri bulunduğumuz ortamda rencide etmekte ve utandırmaktadır. Gençler köylerinin ismini söylemekten utanıyor.

Bizler örneğin köy okulundan mezun olup yüksek öğrenim için gittiğimiz okullarda mezun olduğumuz okulların ilkinin adını söyleyememekteyiz. En azından bizden sonraki nesil böyle sıkıntı çeksin istemiyoruz. Bu yüzden köyümüzün isminin değiştirilmesini istiyoruz. Köyün isminden büyük rahatsızlık duyuyoruz. Hem yakın çevremizden hem de uzak çevremizden gördüğümüz alaycı tavırlar gittikçe bizi rahatsız etmeye başladı."

Yaşlılar sorun etmiyor

Konuyla ilgili bilgi veren Gerdek Köy Muhtarı Süleyman Güneş, yaklaşık 100 yıldır sahip oldukları bu ismin kendilerinde rahatsızlık hissettirmediğini ve değiştirilmesi için bir taleplerinin olmadığını ifade etti.

Güneş, "Bu isim köyümüze 100 sene önce konmuş. Gençlerin bazılarının rahatsızlık hissettiği doğru. Ama, değiştirilmesi için bir talebimiz olmadı ve herhangi bir talepte bulunmayı da düşünmüyoruz" dedi.