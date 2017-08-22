Gençler geleneksel medya araçlarını terk ediyor

İSTANBUL, (DHA)- MARMARA Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi ortaklığında İstanbul\'da farklı yaş gruplarından oluşan ve 400 kişiyi kapsayan, gençlerin medya kullanım alışkanlıklarına dair bir araştırma yapıldı. İstanbul\'da yapılan araştırmanın sonuçlarına göre özellikle Z kuşağı olarak kabul edilen 14-17 yaş arasındaki bireylerin geleneksel medya araçları olan gazete, radyo ve televizyonu kullanma alışkanlıklarını terk etme eğiliminde olduğu ortaya çıktı.

. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim dalı ve Üsküdar Üniversitesi ortaklığında Şaban Özdemir tarafından yapılan araştırma, Y ve Z kuşağının radyo, gazete, televizyondan daha çok akıllı telefon, bilgisayar teknolojilerine vakit ayırdığını gösterdi. Yrd. Doç. Dr. Şevki Işıklı danışmanlığında gerçekleştirilen araştırma kapsamında önemli veriler ortaya çıktı. “Kuşaklar Teorisine Göre Türkiye’deki Gençlerin Medya Kullanım Alışkanlıkları ve İstanbul Örneği” isimli tez çalışmasında kuşakların medya araçlarından en çok hangisini, hangi amaçla kullandığı araştırılırken çalışmada bireylerin medyayı kullanım oran ve amaçlarının farklılaştığı görüldü. 4’ü Avrupa, 4’ü Anadolu yakasında olmak üzere 8 ilçede 1965-1979 yılları arasında doğan X, 1980-1999 yılları arasında doğan Y ve 2000 yılı ve sonrasında doğanları kapsayan Z kuşağından oluşan bireylere yüz yüze anket uygulandı.

RADYO, EVLERİ TERK EDİYOR

Araştırmanın sonuçlarına göre radyo, TV ve bilgisayara oranla evlerdeki yerini terk ediyor. Radyo dinleme oranı yüzde 22 ile en düşük Z kuşağında. Y kuşağı yüzde 32 oranında radyo dinlerken X kuşağının radyo dinleme alışkanlığı yüzde 48. Gençler radyoyu en fazla cep telefonu ile dinlerken, X Kuşağı radyoyu en fazla radyo-teyp çalardan dinliyor.

GENÇLER CEP TELFONUNU, ORTA YAŞLILAR TELEVİZYONU TERCİH EDİYOR

Araştırmada X, Y ve Z kuşağının en çok kullandığı iletişim araçlarına ilişkin veriler de elde edildi. Z kuşağının iletişim araçlarından en çok cep telefonunu kullandığı, radyo, gazete ve TV’yi daha az kullandığı görülüyor. Geleneksel iletişim araçlarından TV’yi ise daha çok X kuşağının kullandığı gözlemleniyor.

GENÇLER İNTERNETİ EN ÇOK SOSYAL MEDYA VE OYUN İÇİN KULLANIYOR

İnterneti yüzde 33 oranı ile en çok haber okuma ve gündemi takip etmek amacıyla kullandığını belirten X kuşağı, iletişim kurmak için de internetten faydalanıyor. X kuşağı interneti yüzde 12 ile oyun, müzik, video eğlence, yüzde 11 ile eğitim-ders, yüzde 7 ile Twitter, Facebook, Instagram amaçlı kullanıyor.

Y Kuşağı interneti yüzde 23 oranıyla en fazla sosyal medyaya erişmek için kullanırken, bu oranı yüzde 22 ile iletişim kurmak, yüzde 16 ile oyun, müzik, video, eğlence, yüzde 14 ile haber okuma- gündemi takip etme ve eğitim-ders amaçlı kullanmak izliyor.

Z Kuşağı ise interneti yüzde 38 ile en çok sosyal medya uygulamaları Twitter, Facebook, Instagram\'a ulaşmak için kullandığını söylüyor. Z kuşağında araştırmaya katılan her 3 kişiden birinin interneti sosyal medya hesaplarına erişmek amacıyla kullandığı görülürken bu sırayı oyun, müzik, video eğlence amaçlı kullanım izliyor.

GENÇLERİN YÜZDE 50\'SİNDEN FAZLASI GÜNLÜK 4 SAATTEN FAZLA CEP TELEFONU KULLANIYOR

Araştırmada X kuşağının yüzde 99, Y kuşağının yüzde 100, Z kuşağının yüzde 97’nin akıllı telefon sahibi olduğu görülürken, telefonlarının önemli oranda internet bağlantılarının da olduğu gözlemlendi. Bu sayede bireyler her an çevrimiçi olabilirken, X kuşağının yüzde 32’si günlük 4 saat ve üzeri, Y kuşağının yüzde 62’si 4 saat ve üzeri, Z kuşağının da yüzde 53’ü günlük 4 saat ve üzerinde cep telefonu ile zaman geçirdiğini söylüyor.

GENÇLER DAHA AZ TELEVİZYON SEYREDİYOR

Araştırmanın bir başka sonucuna göre bireylerin yaşları küçüldükçe TV seyretme saatleri de düşüyor. Hiç TV izlemeyenlerin oranı en yüksek Z kuşağındayken, 4-6 saat ve 2-4 saat arası TV seyretme oranları en fazla X kuşağında görülüyor. TV\'de haber ve tartışma programlarının en çok X kuşağı tarafından seyredildiği gözlemlenirken, Y ve Z kuşağının TV karşısında geçirdiği sürede en fazla dizi izlediği görülüyor.

GAZETEYİ EN AZ LİSELİ GENÇLER OKUYOR

Araştırmaya göre gazete okuma oranı en fazla X kuşağında. X kuşağını, sırasıyla Y ve Z kuşakları izliyor. Her gün gazete okuyanların oranı X kuşağında yüzde 63, Y kuşağında yüzde 35, Z kuşağında ise yüzde 9 olarak görülüyor. Kuşakların gazete satın alma davranışı gösterdikleri görülürken gazeteyi önemli oranda mobilden okudukları sonucuna da ulaşılıyor.