Gençler, gaziye saldırdılar!

T24 -

Yumruk yumruğa kavga

Gençler alkollü çıktı

Afyonkarahisar Şehit Aileleri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı, Antalya'daki bir şehit derneğinden geldiklerini iddia ederek, derneğe ait olduğunu söyledikleri bir dergiyi satmaya çalışan gençleri engellemeye çalışınca saldırıya uğradı.Afyonkarahisar'da, Antalya´dan geldiklerini belirten 2'si kadın 4 kişi, kentin çeşitli yerlerinde Antalya'daki bir şehit derneğine ait olduğunu iddia ettikleri dergiyi satmaya başladı. Durumdan şüphelenen Afyonkarahisar Aileleri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Malül Gazi İsmail Kumartaşlı, derneğin yetkilileri olduğu ileri sürülen kişilerle telefonla görüştü. Ancak derneğin varlığı ve güvenilirliği konusunda şüphelerini gideremeyen Kumartaşlı, dergi satanlarla ilgili sabah saatlerinde bir basın açıklaması yaptı. Bu dergi satışının etik olmadığını belirten Kumartaşlı, daha sonra dergiyi satan gençlerle görüşmek üzere yanlarına gitti.Faturasız dergi satışının şehitlere ihanet ve duygu sömürüsü olduğunu belirterek gençlerden bu işten vazgeçmelerini isteyen Kumartaşlı, saldırıya uğradı. Kavganın büyümesi üzerine gruptaki iki genç kız kaldıkları otele kaçarken, dergi satan diğer iki erkek ise Kumartaşlı'yla yumruk yumruğa kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle önlenen kavgaya polis müdahale etti. Şehitlerin adının kullanarak para alınmasına büyük tepki gösteren çevredekiler de gençleri yuhaladı.İki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu kavga sonrası gençler ve Kumartaşlı, polis tarafından sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan muayenede gençlerin alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.