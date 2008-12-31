Gençler film çekiyor!





Türkiye-ABD ortaklığında yürütülen "Uluslararası Gençlik Film Yapım Atölyesi Projesi" kapsamında, Sivas’ta kurslara katılmaya hak kazanan 12 gence senaryo yazımı, film ve belgesel çekimi başta olmak üzere çeşitli konularında teknik eğitim veriliyor.







ABD Dışişleri Bakanlığı, New York Devlet Üniversitesi ve Atlantik Film Şirketi’nce hazırlanan ve Türkiye’de 6 ilden seçilen toplam 18 öğrencinin ABD’de kısa metrajlı film çekim çalışmalarına katılmasının hedeflendiği Uluslararası Gençlik Film Yapım Atölyesi Projesi kapsamında, projenin hayata geçirildiği illerden Sivas’ta eğitimler başladı.



Sivas Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programında, katılımcı 12 gence senaryo yazımı, film ve belgesel çekimi başta olmak üzere kamera, ses, ışık ve montaj gibi çeşitli konularında teknik eğitim veriliyor.



Projenin yöneticisi olan ABD New York Devlet Üniversitesi İletişim Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nefin Dinç, yaptığı açıklamada, projeye Türkiye çapında binin üzerinde kişinin başvurduğunu söyledi. Sivas’ta da 200-250 civarında başvuru olduğunu anlatan Dinç, yaptıkları değerlendirmeler sonucunda 50 kişiyi mülakata çağırdıklarını, mülakat sonunda başarılı olan 12 kişinin kurslara katılmaya hak kazandığını kaydetti.



Dinç, aralarında lise ve radyo televizyon sinema bölümü öğrencilerinin yanı sıra matematik, güzel sanatlar, inşaat mühendisliği gibi bölümlerden de öğrencilerin bulunduğu kursiyerlere ilk önce yönetmen Seyfi Teoman’ın, kurmaca üzerine 2 gün eğitim verdiğini söyledi.



Kursun ardından öğrencilerin kendi yazdıkları senaryolara göre 3 grup halinde en fazla 20 dakikalık filmler çekeceğini ifade eden Dinç, çekilen filmlerin demokrasi, hoşgörü, insan hakları, kadın sorunları, kültürel çeşitlilik gibi sosyal konular ile ekonomik gelişmelerle ilgili olacağını söyledi.



Filmlerin Mart ayında montajlanacağını, Mayıs ayında da değerlendirmeye alınacağını belirten Dinç, değerlendirme sonunda başarılı olan gruplardan bir kişinin Amerika’da 15 gün kurs görme şansına sahip olacağını sözlerine ekledi.



Kursiyerler ise iyi bir film çekebilmeyi ve çektikleri filmlerin sinemalarda izlenmesini hayal ettiklerini belirterek, bu projeyi kendileri için büyük bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Eğitimlerin alanlarında çok bilgili ve deneyimli kişilerce verildiğini anlatan kursiyerler, ayrıca proje kapsamında kendilerine çok iyi teknik imkanların da sunulduğunu belirtti.