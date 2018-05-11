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Gençler festival için İzmir'de

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek 2

11 Mayıs 2018 14:25

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek 2. İzmir Gençlik Festivali için, Türkiye\'nin dört bir yanından 1500 üniversiteli kente geldi. Gençler, İnciraltı Kent Ormanı\'nda oluşturulan kamp alanına çadır kurdu. Gençlik Festivali\'nde ünlü sanatçıların konserleriyle spor etkinlikleri ve söyleşiler yapılacak.
Türkiye\'nin farklı kentlerinden gelen 1500 üniversite öğrencisi, İzmir\'in en güzel mekanlarından İnciraltı Kent Ormanı\'nda buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği, 3 gün sürecek 2. Gençlik Festivali için ilk grupların gelmesiyle birlikte çadırlar kurulmaya başlandı. 19 Mayıs coşkusunu 1 hafta erken yaşayacak gençler, kayıt yaptırarak festival alanına girdikten sonra kamp çadırlarını kurmak için yoğun bir faaliyete girdi. Her türlü güvenlik önleminin alındığı, giriş çıkışların özel kartlarla yapıldığı kamp alanında görevli Büyükşehir Belediyesi personelinin yanı sıra özel güvenlik ve sağlık ekipleri de 24 saat görev yapıyor. Görevliler, çadırların kurulmasına da yardımcı oluyor. Gelen konukların yemekleri yine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.
DOLU DOLU PROGRAM
Üç gün sürecek festival süresince konserler, spor etkinlikleri ve çeşitli eğlencelerin yanı sıra gençlerin kitap okuması için de \'kitap kozası\' adı verilen stantlar kuruldu. Başta Nutuk olmak üzere gençler buradan istedikleri kitabı ücretsiz olarak alıp okuyabiliyor.
Fatma Turgut, Bulutsuzluk Özlemi, Aylin Aslım ve Pamela gibi sevilen şarkıcı ve grupların yanı sıra, onlarca genç müzik grubunun da sahne alacağı 2. İzmir Gençlik Festivali\'nde gün boyu spor etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.

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