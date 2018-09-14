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Spor

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

SOFYA,(DHA) Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Milliler ikinci günü madalyasız tamamladı

14 Eylül 2018 18:35

SOFYA,(DHA)

Avrupa Gençler Judo Şampiyonası\'nda mücadele eden Milliler ikinci günü madalyasız tamamladı. 
Bulgaristan\'ın başkenti Sofya\'da devam eden Avrupa Gençler Judo Şampiyonası\'nın ikinci günü bugün yapılan mücadeleler ile devam etti. 
Türkiye adına tatamiye çıkan Semanur Erdoğan, Hollandalı rakibine yenilerek repesaja kaldı. Repesajda Alman rakibi Galandi\'ye mağlup olan Erdoğan turnuvayı 7\'nci sırada tamamladı.
Organizasyonda yarın tatamiye çıkacak Milli judocular şu şekilde:
KADINLARDA:
+78 Kg\'da Kübranur Esir
ERKEKLERDE:
90 Kg\'da Mert Şişmanlar
100 Kg\'da Furkan Güner, Emrullah Uçar 

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