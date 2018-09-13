T24 LogoT24 Logo
Spor

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 4 madalya

SOFYA (DHA) - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayan Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judokalardan Tuğçe Beder gümüş, Gamze Sayma, Oğuzhan Özışık ve Mihraç Akkuş ise bronz madalya kazandı

13 Eylül 2018 21:08

SOFYA (DHA) - Bulgaristan\'ın başkenti Sofya\'da başlayan Gençler Avrupa Judo Şampiyonası\'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judokalardan Tuğçe Beder gümüş, Gamze Sayma, Oğuzhan Özışık ve Mihraç Akkuş ise bronz madalya kazandı.
Sofya\'da bulunan Asics Arena Spor Salonu\'nda yapılan müsabakaların ilk gününde mücadele eden milli sporculardan kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder gümüş, 44 kiloda Gamze Sayma ile erkeklerde 55 kiloda Oğuzhan Özışık ve 60 kiloda Mihraç Akkuş ise bronz madalyaya uzandı.
Şampiyonada yarın kadınlarda Buket Mercan (57) ve Semanur Erdoğan (70) ile erkeklerde Halil Çimen (73) ve Mustafa Koç (81) madalya için tatamiye çıkacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SOFYA DHABulgaristanSofyaGençler Avrupa JudoTuğçe BederGamze Sayma OğuzhanMihraç AkkuşAsics Arena Spor SalonuGamze SaymaOğuzhanBuket MercanSemanur ErdoğanHalilMustafa KoçFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24