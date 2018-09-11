Gençler Avrupa Judo Şampiyonası Sofya'da başlıyor

İSTANBUL,(DHA)

Bulgaristan\'ın başkenti Sofya\'da 13-16 Eylül tarihleri arasında yapılacak Gençler Avrupa Judo Şampiyonası için Milli judocular hazırlıklarını İstanbul ve Ankara\'da yaptığı kamp çalışmalarıyla tamamladı.

Bulgaristan\'ın başkenti Sofya\'da yapılacak 16\'ncı Gençler Avrupa Judo Şampiyonası; 13-16 Eylül tarihlerinde 43 ülkeden toplam 415 judokanın katılımıyla gerçekleşecek. Bu yıl 16\'ıncısı düzenlenecek şampiyonada, 43 ülkeden 190\'ı kadın olmak üzere toplam 415 judoka madalya mücadelesi verecek. Şampiyonada Türkiye\'yi 6\'sı kadın olmak üzere toplamda 15 judocu temsil edecek.

Genç kadın Milli Takımı, Ankara TOHM\'da, erkek Milli Takımı ise İstanbul\'da çalışmalarını tamamlayarak bu gece kara yoluyla Bulgaristan\'a hareket edecek.

Asics Arena Spor Salonu\'nda yapılacak karşılaşmalarda, tatamiye çıkacak Ay-yıldızlı judocular ve müsabaka günleri şöyle:

13 EYLÜL PERŞEMBE

KADINLAR: Gamze Sayma (44), Tuğçe Beder (48), İrem Korkmaz (52)

ERKEKLER: Oğuzhan Özışık (55), Mihraç Akkuş, Samet Kumtaş (60)

14 EYLÜL CUMA

KADINLAR: Buket Mercan (57), Semanur Erdoğan (70)

ERKEKLER: Bilal Çiloğlu, Halil Çimen (73), M. Mustafa Koç (81)

15 EYLÜL CUMARTESİ

KADINLAR: Kübranur Esir (+78)

ERKEKLER: Mert Şişmanlar (90), Furkan Güner, Emrullah Uçar (+100)

16 Eylül Pazar: Karma Takımlar müsabakaları

FOTOĞRAFLAR

