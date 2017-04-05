T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gençler AVM'ye, 50 yaş üzeri mahalle esnafına gidiyor

AVM'lerin tercih edilmesinde park yeri önemli bir etken

05 Nisan 2017 12:30

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, esnafın sorunlarına yönelik sektör analizleri yaparken, müşterilerin neden esnaf yerine AVM'leri tercih ettiğini araştırdı. Bakanlık, deri, giyim, ayakkabı, gıda, taşıt, makine, madeni eşya ve ulaştırma sektörlerinden hizmet alan 4 bin kişiye yönelik müşteri araştırması yaptı. Bakanlığın araştırmasına göre, gençler, yaşlılara kıyasla AVM'yi daha fazla tercih ederken, 50 yaş ve üzeri müşteriler ise daha çok esnaftan alışveriş yapıyor.

 

Park yeri önemli etken

 

Habertürk’ten Deniz Çiçek’in haberine göre; kadınlar da erkeklere oranla alışverişlerinde daha fazla AVM'yi tercih ediyor. Vatandaşların AVM'yi tercih etme nedenleri arasında, AVM'lerdeki ürünlerin kalitesi ve çeşitliliği öne çıkıyor. Park yeri kolaylığı, konfor, tüketici haklarına saygı, rahatsız edilmeden ürün seçebilme olanağı, ödeme seçenekleri ve ürünü deneyerek alabilme olanağı da tercih nedenleri arasında sayıldı.

 

Tüketiciye saygı kriteri

 

Analizde, esnafın ekonomik açıdan daha iyi konuma gelmesi için büyümesi, ürün ve hizmet çeşitliliğini artırması gerektiği belirtilirken, genç müşterilere yönelik teknolojik gelişmelerin takip edilmesi önerildi. 50 yaş ve üzeri müşteri de esnafın tüketici haklarına saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Araştırmada, esnafa yönelik olarak, müşteriler için cazip imkânlarla donatılmış esnaf çarşılarının kurulması gerektiğine dikkat çekildi. Araştırmada, “Markalaşma yoluna gitmeleri, kaliteyi ve iyi hizmeti ön plana almaları, tüketici haklarını korumaları ve kendilerini teknolojik yeniliklere göre geliştirmeleri önemli” denildi.

ETİKETLER

AVMesnaftercih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24