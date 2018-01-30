T24 LogoT24 Logo
Spor

Gençler Atatürk Kupası 4 Şubat'ta Nürnberg'de düzenlenecek

Turnuvaya 8 takım katılıyor Taner TÜZÜN / NÜRNBERG,(DHA) Almanya'daki Türk Toplumu ve özellikle gençler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ile ülkemizle bağlarının pekiştirilmesi yönünde spor alanındaki etkinliklerden de faydalanılabilmesi amacıyla

30 Ocak 2018 23:32

Turnuvaya 8 takım katılıyor

Taner TÜZÜN / NÜRNBERG,(DHA)

Almanya\'daki Türk Toplumu ve özellikle gençler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ile ülkemizle bağlarının pekiştirilmesi yönünde spor alanındaki etkinliklerden de faydalanılabilmesi amacıyla geçmiş dönemde Berlin Büyükelçiliğimizin himayesinde ve Başkonsolosluklarımızın katkılarıyla 1977-2008 yılları arasında her yıl düzenlenmiş olan Atatürk Kupası organizasyonunun 2018 yılında \"Gençler Atatürk Kupası Kapalı Salon Futbol Turnuvası\" adı altında yeniden canlandırıldı.
Bu kapsamda, 4 Şubat 2018 Pazar günü saat 10.30\'dan itibaren \"Nürnberg,Johann-Pachelbel-Realschule\"ye ait kapalı spor salonunda gerçekleştirilecek Nürnberg eleme maçları yapılacak
TURNUVAYA KATILACAK TAKIMLAR ŞÖYLE: 
Çağrıspor SV, Nürnberg Eyüp Sultan SV, Nürnberg FV Fatihspor 2012 e.V., Karlstadt FV Türkgücü e.V, Schweinfurt SV Türkgücü, Neustadt Türkspor, Nürnberg Türk SV, Röthenbach Vatanspor Kulmbach

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TurnuvayaTÜZÜNNÜRNBERGDHA Almanya Türk ToplumuBerlin BüyükelçiliğimizinBaşkonsolosluklarımızınAtatürk KupasıAtatürk Kupası Kapalı Salon Futbol Turnuvası"BuPazarNürnbergKATILACAK TAKIMLARSV Nürnberg Eyüp Sultan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24