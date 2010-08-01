Gençler aşkı para ve güven olarak tanımlıyor

T24 - Gençlerin yüzde 29.4’ü en güzel aşk şarkılarının Sezen Aksu tarafından seslendirildiğini düşünüyor. Aşk konusunda umutsuzluk yaşayan ve ilişkilerde emeğe inanmayan gençlerin yüzde 18.6’sı bu duyguyu, para ve güven olarak tanımlıyor

Aşk konusunda umutsuzluk yaşayan gençlerin yüzde 18.6’sı bu duyguyu, para ve güven olarak tanımlıyor. İlişkilerde emeğe inanmayan gençlerin yüzde 43.1’i âşık olmakla yaşamlarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtirken yüzde 11.9’u beklentilerinin arttığını ifade ediyor. Kızların “aşk idolü” oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ iken, erkeklerinki şarkıcı Hadise.

‘Platonik aşk güzel’

Gençleri anlamak, onlarla iletişim kurmak için Diva Sağlık Merkezi tarafından yapılan “Gençlerimizin iç dünyası araştırması”na 15-23 yaş aralığındaki, kadın ve erkekler katıldı. Araştırmaya göre gençler aşkı monotonluğun, saygısızlığın, evliliğin, parasızlığın ve mantıksızlığın yıprattığını düşünüyor. Yine katılımcıların yüzde 20.2’si aşkla birlikte yaşamının her alanında başarılı olduğunu düşünürken, yüzde 43.1’i yaşamında değişiklik olmadığını, yüzde 15.1’i ise mutlu ve yaratıcı olduğunu ifade ediyor. Katılımcı gençlerin ayrıca yüzde 20.8’i platonik aşkı güzel bulurken, yüzde 23.8’i ilk aşkının unutulmaz olduğunu belirtiyor.

‘Önce aile’ diyorlar

Erkeklerin yüzde 69.8’i kendinden daha iyi bir mesleği olan kadınla ilişki yaşayacağını söylüyor. Kadınların yüzde 19.4’ü aşk itirafını küçük düşürücü bulurken 56.4’ü ailesinin karşı çıkması halinde âşık olduğu kişi ile evlenmeyeceğini belirtiyor.